哈德遜廣場賭場建案 曼哈頓第四社委會投票否決

位於哈德遜廣場的永利賭場項目圖示。(永利公司提供)

曼哈頓 第四社區委員會日前做出一致投票 ，否決博彩巨頭永利(Wynn)公司在哈德遜廣場(Hudson Yards)建一個造價為120億元大賭場的提案。作為整個社區諮詢過程的一部分，第四社委會的這一投票結果將提交給曼哈頓區長李文(Mark Levine)，最後各方還將對這個賭場建案舉行公聽會。

在近期的投票中，曼哈頓第四社區委員會以39票反對和1票棄權，對這個稱為「永利項目」的賭場建案表明了堅決的反對態度。根據紐約市的法規，當地的社區委員會有權對改變分區的建議表明意見，盡管社區委員會僅有諮詢作用，但其意見仍有力量。

據悉，該項目是一個綜合性開發項目，不僅要建可以俯瞰哈德遜河的賭場，還要建商品房和穩租房、公園和小學。開發商向州博彩公司提交申請的截止日期為6月底，預計州博彩委員會(Gaming Commission)將於今年底發放三份賭場執照。

投票反對永利賭場的第四社委會聯合主席Joe Restuccia表示，按照這個賭場建案，建成的住房數量遠低於開發商先前承諾的數字，從5700套住房降到了1500套，且該地區的公園將被新的高樓大廈遮蔽，「我們上一次投票徹底否決一個項目是在1986年，經過近38年，我們才又一次否決一個項目，這說明我們的意見是很慎重的。」

曾擔任過第四社區委員會委員的大衛(Joshua David)是高線(High line)的共同創始人，他發言時說道，認為永利項目「散發著貪婪的氣息和對社區的無視」，建成恐怕不會給社區帶來許多益處。

開放商Related的發言人拉維茲(Natalie Ravitz)表示，社區的許多建議在財務方面不具有可行性，但她也說，公司將與民選官員合作，致力於尋求符合現實的計畫，為當地帶來就業 機會、住房資源並改善社區居住環境。盡管社委會提出反對，但全國有色人種促進協會(NAACP)和全國都市聯盟(National Urban League)，都對該項目表示支持。