堵車費執法 2天近200張罰單扣逾20輛車

曼哈頓堵車費專項執法，市警兩天開近200張罰單。(MTA提供)

曼哈頓堵車費 (Congestion Pricing)開徵後，紐約市警(NYPD)本周同時展開執法行動，數據顯示，執法人員在兩天共開出近200張罰單，逮捕三名違規者，並扣押逾20輛車。

自本月5日(周日)起，凡於工作日清晨5時至晚間9時進入曼哈頓60街以南的私人車輛，都須繳納9元的堵車費。警方指出，7日(周二)和8日(周三)主要針對違規車牌或車牌被故意遮蔽的車輛進行稽查。

數據顯示，7日執法人員共開出82張罰單，其中29張與偽造、刮擦或蓋住號碼等車牌問題有關。8日上午6時至中午12時則再開出113張罰單，其中52張同樣涉及車牌違規。此外，執法人員也對車窗過度染色、車輛未註冊或未檢驗、以及停吊或註銷登記等情況開罰。

根據警方消息，7日有兩人因「嚴重違規駕駛」(Aggravated Unlicensed Operation)及持有偽造文件遭逮捕。8日則在堵車費收費區內，查獲一名原本遭警方通緝的嫌犯。針對車輛扣押，7日扣押17輛、8日扣押10輛，合計27輛。

自堵車費實施以來使用E-ZPass的普通乘用車，在白天進入收費區需支付9元，不少民眾憂心，此措施會迫使更多人改搭地鐵 ，導致地鐵系統負荷增加。同時，近期多起地鐵犯罪案件也再度引發對公共治安的關注。

對此，州長霍楚(Kathy Hochul)回應指，州府將以多方數據觀察堵車費的成效，包括交通流量和地鐵流量等。霍楚也強調，堵車費的目的在於為大都會運輸署(MTA)的基礎建設籌措資金，以期能帶來更長遠的交通改善，未來若有需要，州府將調整相關政策，以兼顧交通與治安需求。