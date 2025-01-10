堵車費上路 地鐵乘客增多 外圍卻更堵

迫於堵車費的壓力，愈來愈多的紐約市民在通勤時轉而選擇搭乘公共交通系統。(記者馬璿╱攝影)

迫於堵車費 的壓力，愈來愈多的紐約市民在通勤時轉而搭乘公共交通系統；堵車費開始徵收的前三日，紐約搭乘地鐵 的人數就較去年同期增長約34.7%。同時，雖然堵車費實行後，出入徵收區域的路段通勤時間有所減少，但卻在徵收區外圍造成更多壅堵。

堵車費上路首日為5日(周日)，數據顯示，今年1月5日至7日的三天內，地鐵搭乘總人數超過899萬，較2024年同期上漲34.7%；其中，6日、7日兩個工作日，地鐵搭乘總人次較去年1月5日(周五)分別高出5.2%及15.5%。

同時，堵車費的徵收也在讓紐約公車變得更加壅堵。本月6日，共有約122萬8786人搭乘公車，較去年同日的68萬4686人上漲近一倍；本月7日，共有122萬162人搭乘公車，較去年同日上漲超過一倍。

此外，堵車費改善市區壅堵狀況的初衷並未收到完全正向的反饋。交通數據實時監測網站Congestion Pricing Tracker顯示，堵車費上路後的首個工作日，全市大部分進入曼哈頓 60街以南的路段通勤時間銳減，但曼哈頓島內的交通流量在數據上並無太大變化，且堵車費徵收區外部分路段甚至出現了更嚴重的壅堵。

總體而言，前往曼哈頓的新州居民見證了壅堵狀況的最大改善，連通曼哈頓與新澤西州的荷蘭隧道(Holland Tunnel)，在6日早高峰最擁堵時段，由往日平均23分鐘的通勤時間縮減至僅需12分鐘。但連通布碌崙(布魯克林)與曼哈頓下城的卡瑞隧道(Hugh L. Carey Tunnel)，全天候通勤時間在堵車費徵收後要長於徵收前。

7日(周二)是堵車費上路後的首個晴天工作日，數據顯示，當日在堵車費徵收區外的交通流量大增。羅斯福快速路(FDR Drive)在傍晚繁忙時段的通勤時間為37分鐘，較徵收前平均時間增長一倍。

同樣，曼哈頓島內的路段，如翠貝卡(Tribeca)至曼哈頓下東城(Lower East Side)等，在堵車費徵收前後的平均通勤時間並無太大變化。