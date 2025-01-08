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紐約市警添625名新血 華裔學員成績亮眼

記者劉梓祁╱紐約報導
紐約市警察學院舉行畢業典禮，超過600名學員正式成為市警。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約市警察學院舉行畢業典禮，超過600名學員正式成為市警。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市警察學院7日於曼哈頓麥迪遜廣場花園(MSG)舉行畢業典禮，在市長亞當斯(Eric Adams)及市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)見證下，為超過600名正式成為市警的學員主持宣誓，盼他們為城市安全作出貢獻，其中也包括多位華裔警員。

根據亞當斯，本次共有625名警校學員畢業。蒂池表示，新晉警員中有超過70%來自紐約，能使用39種不同的語言，其中145位來自35個不同的國家，還有58位曾經或正在為國家部隊服役。

作為其中一員，警員馮枷憲(Ka Hin Fong)深感興奮，表示順利畢業是「對所有努力的回報」。他說，在警察學院的六個月不斷接受學術課程和體能訓練，但自己克服了所有挑戰，意味著20年的職業生涯即刻開始。作為成績排在前10%畢業警員，馮枷憲還獲得了警校頒發的金徽章。

警員馮枷憲將成為市警比作夢想成真。(記者劉梓祁╱攝影)
警員馮枷憲將成為市警比作夢想成真。(記者劉梓祁╱攝影)

加入市警前，馮枷憲曾參加實習計畫，從中了解到警察工作的內容，以及「幫助別人的快樂」。21歲的他曾是「Chipotle」連鎖快餐店的經理，隨後入讀約翰傑伊刑事司法學院，在校內接觸到實習計畫。

父母來自馬來西亞的馮枷憲說，「我一直想幫助別人，從小就是這樣。我也一直想成為一名偵探，從我有記憶以來就有這個夢想。我覺得加入市警局是最好的選擇。」作為家中第一位警察，他即將前往70分局，其包含布碌崙(布魯克林)展望公園(Prospect Park)等社區。

同為21歲的新警員崔俊軒(Ryan Cui)說，「成為一名警察真的很棒，而且我還很年輕。」他表示，過去半年無論是體能上還是學術上都十分不易，但正是這些挑戰讓他更加堅定了自己的決心。他的成績也排在前10%之列。

警員崔俊軒希望盡己所能服務社區和國家。(記者劉梓祁╱攝影)
警員崔俊軒希望盡己所能服務社區和國家。(記者劉梓祁╱攝影)

崔俊軒說，自己在曼哈頓庫柏聯盟學院(Cooper Union)畢業後選擇直接從警，將盡己所能服務社區和國家，並帶來積極的影響。在紐約出生、父母來自粵港的他表示，成為市警是一份崇高的事業，儘管有時會聽到負面消息，但自己始終相信警察的職責是維護正義、幫助弱勢群體。

畢業後，他被派至曼哈頓北中城(Midtown North)分局就職。崔俊軒說，自己將努力「晉升並取得成功。」他還表示，自己能熟練使用粵語，未來若有機會也願意去皇后區法拉盛等社區服務。

曼哈頓 實習計畫 亞當斯

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