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康尼島可負擔住房56套單位開放抽籤 公設含泳池

記者馬璿／紐約報導
根據住房聯繫計畫網站資料顯示，此住宅大樓公共設施包含綠化庭園、奧運標準尺寸的室外鹽水游泳池及屋頂露台、戶外匹克球場、烤肉區、寵物活動區與戶外兒童遊樂場。(取材自住房聯繫計畫官網)
根據住房聯繫計畫網站資料顯示，此住宅大樓公共設施包含綠化庭園、奧運標準尺寸的室外鹽水游泳池及屋頂露台、戶外匹克球場、烤肉區、寵物活動區與戶外兒童遊樂場。(取材自住房聯繫計畫官網)

紐約市住房聯繫計畫(NYC Housing Connect)日前宣布，位於布碌崙(布魯克林)康尼島(Coney Island)的8層樓住宅，其中56套單位將開放可負擔住宅抽籤，適用收入範圍為8萬6004元至21萬8010元的一至五人戶申請。

位於康尼島貝殼路(Shell Road)2971號的「The Bay NYC」由Zproekt建築事務所設計，Rybak Development和Fouerti Realty 開發。該大樓共有189戶住房單位，其中56戶將開放抽籤，予收入達地區收入中位數(AMI)130%的民眾申請。網站另提及，所列最低收入可能不適用「第八項租金補助券」(Section 8 Vouchers)計畫補貼，或其他租賃補貼的申請者。

本次抽籤戶型包含28套租金為2520元的一居室房型，開放收入在8萬6400元至18萬1740元住戶申請；4套月租金3000元的二居室戶型，提供收入達10萬2858元至21萬8010元者申請；21套租金為3100元的兩居室戶型，則要求收入需達10萬6286萬至21萬8010元者申請；4間兩居室租金為3200元的戶型，收入要求為10萬9715元至21萬8010元民眾申請。所有申請須在2025年2月17日(周一)之前以郵寄或線上方式提交。

根據住房聯繫計畫網站資料顯示，此住宅大樓公共設施包含綠化庭園、奧運標準尺寸的室外鹽水游泳池及屋頂露台、戶外匹克球場、烤肉區、寵物活動區與戶外兒童遊樂場。室內設施則包含兒童遊戲室、健身房、公共辦公室、包裹收件處、電動車停車位、寵物水療中心與24小時門房服務，住戶則需自付爐具、熱水及供暖等電費。周圍地鐵包含F、Q、D、B、N等線路。欲瞭解更多此住宅申請細節，請登錄housingconnect.nyc.gov/查詢。

紐約市住房聯繫計畫(NYC Housing Connect)宣布，位於布碌崙(布...
紐約市住房聯繫計畫(NYC Housing Connect)宣布，位於布碌崙(布魯克林)康尼島的8層樓住宅中的56套單位將開放可負擔住宅抽籤。(圖片取自住房聯繫計畫官網)
根據住房聯繫計畫網站資料顯示，室內設施則包含兒童遊戲室、健身房、公共辦公室、包裹...
根據住房聯繫計畫網站資料顯示，室內設施則包含兒童遊戲室、健身房、公共辦公室、包裹收件處、電動車停車位、寵物水療中心與24小時門房服務。(圖片取自住房聯繫計畫官網)

租金 寵物 康尼島

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