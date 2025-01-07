想成政府部門翻譯 松柏之家講座教如何獲得認證

松柏之家為有志成為譯員者舉辦講座，介紹職業途徑。(松柏之家提供)

松柏之家社區服務中心將於7日(周二)舉辦講座，請來自亞裔 聯盟(Asian American Federation)的專業人士介紹參加免費的口譯和翻譯培訓，如何通過考試獲得翻譯資格認證，並最終成為一名譯員政府工，這個講座同時也介紹如何開創自己的翻譯業務。

主辦方表示，AI時代的到來為不同語言的溝通提供了極大的便利，但不少行業，包括不少政府部門仍需要聘請翻譯和口譯員。在紐約這個最多樣化的世界都市，政府部門，比如法院和移民服務部門仍在招聘翻譯和口譯員，翻譯仍是少數族裔社區一項不可或缺的服務。

為了幫助有志成為翻譯和口譯員者夢想成真，松柏之家社區服務中心將於7日下午6時在位於布碌崙 (布魯克林 )15大道6915號的松柏之家班森賀中心舉辦講座，介紹如何獲得免費的口譯與翻譯培訓；如何通過翻譯資格認證，為自己帶來更多工作機會；該講座還提供運營培訓，讓參與者了解如何與其他翻譯員一起創立自己的翻譯和口譯服務，甚至創辦自己的公司。

松柏之家總裁兼首席執行官陳偉儀介紹，會同時熟練使用英文和中文的人很多，但這樣的人不一定能成為合格的翻譯，要想成為一名合格的翻譯是需要經過培訓的。她說松柏之家舉辦這次講座就是為有志於成為翻譯的人看清楚眼前的道路，然後能一步一步向前發展，最終達到目標。

如需了解這次講座更詳細的情況或想直接報名參加免費的口譯和翻譯培訓，請致電松柏之家社區服務中心：(718) 621-7960。