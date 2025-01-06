美東僑生聯誼會連16年捐獎學金 回饋台灣僑生

美東僑生聯誼會成員與展示的感謝狀合影，展現僑界凝聚力及對台灣僑生教育的支持。(記者尤昱程╱攝影)

中華民國 美東僑生聯誼會於5日在法拉盛紐約華僑文教服務中心舉行僑生獎學金回饋記者會，現場展示自台灣僑生寄來的感謝卡，彰顯多年來支持清寒僑生的重要成果。

美東僑生聯誼會會長張子傑表示，聯誼會每年透過僑務委員會進行獎學金發放，2024年共有14名僑生受惠，每人獲得大約150元。這筆資金由會員捐款而來，經僑教中心匯至台灣，由僑務委員會篩選出符合條件的學生。

張子傑說，這些學生的感謝信件中流露出真摯情感，讓聯誼會成員深受感動，更堅定了持續推動這項工作的決心。自2009年計畫啟動以來，受助名額從六名逐漸增加至14名，充分體現了聯誼會對僑生的支持與關懷。

僑教中心主任陳永豐表示，這項獎學金計畫不僅提供僑生經濟支持，更是培育新生代華裔人才的重要一環。他特別提到台灣近年推行的「3+4學制計畫」，即三年職業學校加四年科技大學的銜接模式，成功吸引了大量東南亞 僑生赴台就學。

陳永豐說，全球華人僑界的年齡結構正在改變，僑生工作面臨挑戰，但他相信透過聯誼會的努力與合作，能吸引更多僑胞加入，共同為未來世代打造穩固的基礎。他強調，這些獎學金計畫的成功不僅展現了僑界對台灣教育的支持，也回應了全球性的人才需求。

張子傑補充，僑生聯誼會的會員大多曾在台灣留學，畢業後移居美國。如今，他們希望透過這項計畫回饋台灣，幫助更多家境清寒且成績優異的僑生完成學業。他感慨地表示，這是一項充滿感恩的工作，能以實際行動支持僑生，是聯誼會的重要使命。