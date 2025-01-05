布碌崙「為愛走動」親子溫馨擁抱傳情

為提升社區凝聚力、加強親子互動，親子文化推廣中心日前在布碌崙6大道公園舉辦「為愛走動」慶祝活動。(RBH提供)

為提升社區凝聚力、加強親子 互動，親子文化推廣中心(RBH)日前在布碌崙 (布魯克林)6大道公園，舉辦「為愛走動」慶祝活動，儘管當日天氣寒冷，但仍吸引百多個家庭報名參加；主辦方除帶來多個精彩表演外，更設計「愛的擁抱」(Love Hug)等促進親子關係的遊戲環節，並贈送禮物給到場的民眾。

當日活動由指導人員帶領一群童模隊伍，以走秀的形式開場，連不少在公園運動的華裔觀眾們，也都沉浸在孩子們自信且具青春活力的台步中；當日還有小朋友帶來的嘻哈舞蹈、中文吟唱，以及專程從史泰登島 前來的舞蹈團，經過不少時間的排練而帶來的演出。

主辦方表示，親子互動是本次派對的亮點，家庭通過「愛的擁抱」活動、親子接力跳繩、套圈和射箭遊戲等，贏得抽獎券；其中，「愛的擁抱」遊戲要求參與者根據主持人報出的數字，迅速組成小組並相互擁抱，遊戲簡單卻意義深遠，增進了家庭成員之間的情感交流，也讓他們感受到擁抱傳遞的溫暖與支持。