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機器人大賽 紐約地區華生組亮眼

記者高雲兒╱紐約報導
機器人世界大賽紐約地區賽4日在皇后區東北部舉行。(記者高雲兒╱攝影)
機器人世界大賽紐約地區賽4日在皇后區東北部舉行。(記者高雲兒╱攝影)

機器人世界大賽(Robotics World Competition)紐約地區賽4日在皇后區東北部舉行，本次比賽吸引了眾多來自紐約各地的青少年隊伍參賽，現場氣氛熱烈。來自法拉盛、由五組華人學生團隊組成的「超頻機器人」(Overclock Robot)成績斐然，不但在當天的地區賽獲得一個冠軍和兩個亞軍，還有一學生組獲得暫列全球第一的排名，並將在5月初參加全球比賽。

機器人世界大賽是一項全球矚目的科技競技活動，每年吸引來自50多個國家、超過1萬3500支隊伍參加，比分實時更新，並根據最終比分獲得角逐美國德州達拉斯世界冠軍賽的資格。本次在皇后區舉辦的地區賽規模盛大，參賽隊伍展現了機械設計、編程能力及團隊合作精神，爭奪晉級更高層級比賽的資格。

4日，在經過數小時的角逐後，「超頻機器人」的一高中組獲得了暫列全球第一的排名，負責人老師臧國鈞表示，此高中隊在去年9月就已經獲得第一，但是一度被超越，此次比賽比分獲得新高，目前暫列全球第一，「這個比賽太激烈，因為對申請大學很有幫助，而且也能為大學打基礎」。

該高中隊隊長潘攀是森林小丘高中的高三生，他表示，自己對當天的成績十分高興，但仍需要再接再厲。談到自己當初學習機器人的初衷，他表示高一時因為對工程感興趣，於是前來學習，這已經是他的第三個賽季，「除了學到專業技能，我也學到很多團隊技能，包括和隊員溝通，已經在事情進展不順的時候，保持耐心」。他表示，針對此次的比賽，曾為調試程序花了兩個月時間，4日比賽前一天還調試到午夜，「累是有點累，但是沒想過要放棄」。

最終，潘攀帶領的隊伍獲得冠軍，以及最佳榮譽獎、對抗賽冠軍和技術挑戰賽冠軍，另有兩支隊伍獲得亞軍。臧國鈞表示，培訓的目的不僅是為了幫助學生提升編程、工程設計、數據分析等專業技能，還在於學習團隊合作、創意思維與解決問題的能力，尤其是比賽有面試環節，需要和評委解釋設計思想並回答問題，「有一些學生比較膽怯，我們也要求去參加這個問答」。他鼓勵更多的孩子參加這類培訓，「但前提是要有興趣，才可以像這些孩子工作到半夜」。

他表示，自己的培訓團隊成立八年，多年來收取紐約市及周邊的各大初中及高中生，去年一初中隊參加世界分區決賽獎，成為分區亞軍，他們擊敗了來自世界各地的近100支隊伍，獲得了著名的「設計獎」(Design Award)，並前往州府奧伯尼(Albany)獲得表彰。

在經過數小時的角逐後，「超頻機器人」的一高中組獲得了暫列全球第一的排名。(記者高...
在經過數小時的角逐後，「超頻機器人」的一高中組獲得了暫列全球第一的排名。(記者高雲兒╱攝影)
高三生潘攀帶領的隊伍獲得冠軍，以及最佳榮譽獎、對抗賽冠軍和技術挑戰賽冠軍。(記者...
高三生潘攀帶領的隊伍獲得冠軍，以及最佳榮譽獎、對抗賽冠軍和技術挑戰賽冠軍。(記者高雲兒╱攝影)

皇后區 世界大賽 法拉盛

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