布碌崙社區巡邏隊 新年派對表彰志工

本地社區巡邏隊日前在布碌崙班森賀舉行新年派對，答謝並表彰2024年共同守護社區安全的居民及義工。(記者馬璿╱攝影)

由社區自發組成的「本地社區巡邏隊」(Local Community Patrol，LCP)，日前在布碌崙 (布魯克林)86街2336號華人 健康協會會址舉行新年派對，答謝並表彰2024年共同守護社區安全的居民及義工們。

新年派對除有義工帶來的舞蹈表演外，候任州參議員兼LCP顧問陳學理(Steve Chan)也出席頒發「傑出社區服務獎」，給表現出色的巡邏隊隊員；他表示很開心為LCP提供法律建議，也感謝社區民眾對街道安全做出的貢獻，並指這幾年犯罪事件層出不窮，若能將罪犯留在離社區較遠的社區，不失為一個好方法，他也強調民眾與警察要互助，也能提升社區的安全。

LCP負責人陳麗娜表示，2024年社區經歷很多曲折，尤其86街的義工為了抗議當地建遊民 所，長時間在該址上駐守示威，犧牲與家人相處的時間；她除感謝志工們堅守抗爭外，也希望透過此遊民所議題，提高民眾對公共安全的意識。

她表示，社區巡邏隊在猶太社區行之有年，在華社則是剛起步，許多民眾雖然有興趣保護家園，卻不知道從何開始，她希望透過社區齊心協力，再加上有心民眾的加入，能讓LCP變得更加強壯。她也提到，目前LCP共有超過百人登記，除不同年齡的華裔民眾外也有外族裔志工，希望2025年能夠配發更多對講機，以提升溝通效率，並培養更多年輕志工投入巡邏工作，讓這些在社區長大的青少年回饋和幫助華社發展。