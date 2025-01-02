中華公所元旦大會 經文處官員同賀

中華公所舉辦中華民國114年開國紀念暨元旦慶祝大會。(紐約中華公所提供)

紐約中華公所1月1日在公所內的中山紀念堂，舉辦中華民國 114年開國紀念暨元旦慶祝大會，駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強攜經文處多名官員，與以中華公所為代表的紐約僑社共慶新年。

大會開始後，例行奏中華民國及美國國歌，與會代表隨後向國父孫中山遺像行禮。李志強在致詞時表示，中華民國開國114年，經過無數曲折，孫中山有關「民有、民治、民享」的建國理念如今終於落地生根，幫助中華民國成為華人 世界中的民主典範。李志強還表示，到職紐約近半年，中華公所及旗下各大僑團對中華民國的認同，和對經文處工作的大力支持，令他印象深刻，他希望藉此機會，向紐約僑社表達感謝和新年祝福。

中華公所主席朱超然介紹，根據歷史紀錄，孫中山1911年曾在曼哈頓華埠 的勿街(Mott St.)發表歷史性演講，呼籲海外華人團結一致投身革命事業，展現他們致力於民族復興的決心。他表示，中華民國成立以來堅韌不拔，堅持自由民主體制，令華人自豪、外人尊重，作為紐約僑社成員，有責任與經文處和中華民國政府合作，傳承自由、民主與法制的價值，並為下一代創造更好的未來。

參加大會的還包括經文處副處長張麗賢、紐約華僑文教中心主任陳永豐、中華公所顧問伍鋭賢、曾偉康等，中華公所屬下七大僑團及其他數十個重要僑團和社區組織，也派代表到場表達支持。