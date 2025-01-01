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華人跨年家中聚會 美食美酒辭歲

記者顏潔恩╱紐約報導
費光宇與好友們在羊頭灣家中聚會迎接新的一年。(費光宇提供)
費光宇與好友們在羊頭灣家中聚會迎接新的一年。(費光宇提供)

2024年進入倒數計時，跨年夜倒數活動向來受年輕人喜愛，但對於一些布碌崙(布魯克林)華人民眾，相比在鬧市「人擠人」，他們更樂意邀請親朋好友來到家中舉行小而精簡的私人聚會，既溫馨，又不會太辛苦累人。

在跨年夜與幾名好友在羊頭灣家中吃火鍋的費光宇表示，今年的跨年慶祝相對簡單溫馨，「就是想用美酒、美食結辭舊迎新」；他指幾年前也曾跟朋友去時報廣場的大型跨年活動，但現場很喧鬧、人潮太擁擠，「如果沒占好位置，看不到什麼好視野，而當中不適的體驗又太長，其實很不值得」，他笑稱，自己已經不再年輕，「那種人擠人的場面，就留給年輕人去體驗吧！」

「2024年無疑對我是很豐富多彩的一年，當中也有很艱難的時刻，我想要帶著這一年的美好回憶和教訓，讓明年的自己成為更好的人」，費光宇說道，他說自己是個很容易滿足的人，「最大的新年願望，就是希望新的一年，自己、家人和朋友的生命中都有很多愉悅和成就。」

居住在日落公園的蕭小姐，當晚則隨男友到新澤西州的朋友家聚會，觀看時報廣場跨年倒數活動的電視轉播，反倒成為了一群人的跨年傳統；她表示，大型跨年活動導致紐約市水泄不通，去哪裡都是人山人海，「我覺得到了一定年紀舒服最重要，而且工作後朋友其實也很難得可以聚在一起，這次是藉迎新之名團聚的好機會。」

她說，2024年裡有悲有歡，有時覺得時間很漫長，但即將要結束時又恍然一年過去了，而2025年是她步入30歲大關前的最後一年，「2025年的新年願望，就是要活得比從前更精彩。」

她形容，希望新的一年自己有更多突破，並不是一定要取得世俗意義的成功，但想要活得更深刻、更有意義，且不懼怕失敗，「我覺得有時回顧2024年發生的一切，已經不太記得清楚了，到了2025年，我希望可以認真記錄生活和當中的體驗，不要輕易忘記當下事情發生時帶給自己的感受。」

跨年 時報廣場 新澤西州

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