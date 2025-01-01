耗資10億、全球首座垂直電影製片場 皇后區竣工

全市最大的電影製片廠、同時也是全球首座垂直電影製片廠野花製片廠，近日竣工。(取自野花製片廠官網)

由知名好萊塢影星勞勃狄尼洛(Robert De Niro)及其子拉斐爾(Raphael)主導、耗資10億元的野花影業製片廠(Wildflower Studios)，近日在皇后區 阿斯托里亞(Astoria)竣工，這棟七層建築為全市最大的電影製片廠，同時也是全球首座垂直電影製片廠。

紐約的電影產業價值達820億元，創造了18萬5000個就業 機會。然而，相比洛杉磯和倫敦等地先進的影視製作設施，紐約市 長期以來缺乏合適設施，通常依賴改造倉庫來進行製作。為此在紐約西村長大、又在紐約創建了三大電影節之一翠貝卡電影節(Tribeca Film Festival)的勞勃狄尼洛，與其他合夥人共同籌集了10億元，打造野花製片廠。

據悉，野花製片始建於2019年，並在近日完工。它位於皇后區阿斯托利亞一片工業用地，毗鄰施坦威鋼琴(Steinway Pianos)生產倉庫，共占地76萬5000多平方呎。目前，該製片廠已經投入使用，將迎來首批影視製作項目。

通常，垂直電影製片(Vertical filmmaking)指創作垂直格式的影片，以使得觀眾可以在手機等垂直屏幕上觀看影片。不過這裡的「首座垂直電影製片廠」，則特指野花製片廠的建築結構與特色。

在傳統製片廠當中，其音效舞台和配套設施等，均為水平鋪開占地，而考慮到紐約市有限的土地資源及寸土寸金的土地價格，野花製片廠則為「向上垂直建造」。這棟七層高建築，將製片設施垂直堆疊，並通過能超大型電梯連接，並使得卡車能直接將設備卸載到每一層樓。此外，它還融合了製作空間、辦公室、休閒區域、健身中心及休息室，成為全市最大的電影製片廠。