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流星雨、大火星…天文奇觀 紐約今年初可看

記者曹馨元／紐約報導
1月的火星也將是全年中最大、最亮的。(圖片來自NASA)
1月的火星也將是全年中最大、最亮的。(圖片來自NASA)

1月份通常是觀星的好時機，而2025年新年伊始，大自然也將帶來一系列包括流星雨在內的天文奇觀；對於天文愛好者來說，這將是最好的新年禮物，市民也將在紐約市中心就能一覽群星。

洛克蘭天文俱樂部(Rockland Astronomy Club)董事畢福克(Frank Bifulco)表示，因為行星升起的時間更早也更明顯，觀星者在1月將更易看到各類天文現象。

從2025年1月1日至1月5日，象限儀座流星雨(Quadrantid meteor)將以高峰期每小時40顆流星的速率滑過天際；1月的火星也將是全年中最大、最亮的，且天文愛好者在整個月都可以看到星群。

在12月31日，除夕午夜時鐘敲響之時，人們就可以抬頭看到位於南側天空蜂巢星群(Beehive star cluster)中的黃白色星星，就在大犬座(the constellation Canis Major)的正中央，也就是在最亮的天狼星(Sirius)下方。

本月傍晚時分，金牛座也可見淡藍色的昴宿星團(Pleiades)和淡黃色的偽宿星團(Hyades)，其中，昴宿星團是最為人們所熟知、且最具深入研究的星團之一。1月9日，月亮會出現在昴宿星團的右方。

1月3日，金星會在日落後出現在月亮的右下方、西側的天空上，繼續成為夜空中最閃亮的行星之一。畢福克表示，金星的閃亮程度將讓位於曼哈頓中城的人們都能看到它。同時，土星將於1月4日出現在月亮的右下方。

作為1月份天空中的主角，火星將在1月13日晚9時21分出現在紐約市難得一見的掩星現象(occultation)，開始移動到月球後方，一小時後再出現在另一面。而在三天後，火星將處於離地球最近的方位，且將完全被太陽照亮。

火星 紐約市 曼哈頓

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