法拉盛灣碼頭將關 龍舟社憂心

紐約市法拉盛灣(Flushing Bay)碼頭由於存在安全隱患，明年將關閉整修，圖為紐約民眾在此練習划龍舟。（取自「法拉盛灣守護隊」facebook）

紐約市法拉盛 灣(Flushing Bay)碼頭由於存在安全隱患，明年將關閉整修，市公園局已經通知使用法拉盛灣的數十支龍舟隊，必須在明年4月底前遷出，目前碼頭竣工日程未定，華人練習隊負責人對此表示，法拉盛灣是唯一可以供龍舟隊練習的安全水域，目前也不知有任何解決辦法，整個紐約龍舟社群也恐因此消失。

根據媒體報導，早在2016年，紐約市政府就發現已有87年歷史、位於法拉盛灣的世博會(World's Fair Marina)1號碼頭，存在嚴重的損壞問題，於是在當年部署了一項「臨時解決方案」，然而，如今這一「臨時解決方案」，也被認定存在安全隱患。與此同時，整修碼頭的計畫因資金短缺，已被擱置多年，目前，市府和聯邦緊急事務管理署(FEMA)已為整修項目撥款1300萬元，但由於項目仍處設計階段，運營碼頭的市公園局，無法給出更多修復細節及預算 。

而根據市長辦公室管理與預算局的估計報告，法拉盛灣浮動碼頭的升級預計到2030年代才能完成，而其他部分的整修則可能要到2050年代才能有所改善。

紐約龍舟隊Metro Athletic Dragons幹部兼教練廖Winston向本報介紹，紐約的龍舟社群為全國最大之一，擁有上千多龍舟賽手以及上百隻隊伍，法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)雖然可以舉辦龍舟比賽，但由於水面太窄，湖面面積太小，並不是適合練習龍舟的理想場地。而哈德遜湖和東湖水流波動大，水面不平穩，對於練習龍舟絕非安全，法拉盛灣因此是紐約各個龍舟隊唯一可以練習的一片安全水域，每逢到4月至10月的龍舟季，每一個周末就有5、600多人在法拉盛灣練習划龍舟。目前看來碼頭的整修是「無期限限制」，此舉將使得紐約整個龍舟社群都受到重創，甚至消失。

廖Winston還說，以往，龍舟隊需支付市公園局經費，來使用這裡的世博會碼頭，一年大概支付1000元，然而這些碼頭確實年久失修，公園局也一直「哭窮」不修。而如果在之後龍舟隊使用東河和哈德遜河的私人碼頭，除了安全隱患以外，龍舟隊在龍舟季，至少要付4000元，這對於收取會費的龍舟隊來說是難以負擔的一筆支出。目前，市公園局同意在碼頭整修期間，龍舟隊在碼頭邊上興建船塢，來繼續使用法拉盛灣，但造一個新船塢則要花費20、30萬元，也更是無力籌措。所以現下龍舟隊也不知何以為繼，只能找民選官員，盼通過他們來爭取經費，「但如果民選官員也出不上力，那麼真的整個龍舟社群會一同『下沉』」。

市公園局代表福克納(Judd Faulkner)則通過一份聲明表示，當局已經提供了一份包含36個替代碼頭的清單，同時了解到部分龍舟隊已經在這些地點安排了停靠，「市公園局與紐約龍舟社群已合作數十年，始終致力為皇后區及全市的船手提供安全與專屬的停靠空間，以及可負擔的碼頭費用。」

香港龍舟節主辦單位則表示，不會受法拉盛灣碼頭整修影響，明年8月在法拉盛可樂娜公園的第34屆龍舟節，將如期舉行。