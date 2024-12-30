ACC社區榮耀日活動 感謝義工

布碌崙亞裔社區中心(ACC)日前舉行以「善行輝映，社區榮耀」為主題的社區榮耀日活動，感謝所有義工一年來的服務並頒發表彰。(ACC提供)

布碌崙 (布魯克林)亞裔 社區中心(ACC)日前舉行以「善行輝映，社區榮耀」為主題的社區榮耀日活動，感謝所有義工一年來的服務並頒發表彰，活動現場還有免費的玩具派發；ACC表示，本次活動不僅是一次簡單的表彰儀式，更藉助活動讓每一位義工對布碌崙社區有深厚的歸屬感，「讓大家在共同的公益使命中攜手前行。」

ACC指出，今年初的義工團隊規模還不及20人，可到了年底已達到385人、累積志願服務時長多達7975個小時，有著矚目的成長；義工們的服務涵蓋多個方面，包括掃街、食物派發的社區服務、兒童嘉年華、夏令營、課程助教和社區公民政治參與等，ACC的發展不僅在義工的幫助下順利進行，他們從中也學習到很多本領、社交技巧。

ACC創始人林寶珍表示，自2022年起懷著服務社區、回饋社會的初心而創辦起ACC，期間也始終秉持「慈善不分大小、公益福澤萬代」的宗旨，在力所能及的範圍內幫助別人，「我們始終堅信公益的力量可以點亮每一個角落、改變每一個生命，而青少年義工俱樂部正也是我們長期發展和關注的重點之一。」

ACC表示，感謝義工們的努力付出，當日也特發總統義工獎給表現傑出的義工，激勵他們未來做得更好；另一方面，也希望通過表彰進一步激發大家的公益熱情，凝聚更多力量，同時讓年輕一代的民眾加入其中，給社區帶來更多動力與生機。

紐約州國會眾議員高德曼(Dan Goldman)辦公室的代表葉凌霞表示，看到青少年義工家庭的壯大，以及每個青少年闡述在服務過程中的成長與蛻變，很為他們感到自豪；她自2016年起便活躍日落公園 華社，表示當時華社的聲音還很渺小，「然而現在，我很高興看到愈來愈多的青年華裔朋友自發參與到社區義工活動中，大家共同努力，讓社區變得更加美好。」