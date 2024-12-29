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涉詐緬因州8旬翁 紐約3華男被捕

記者顏潔恩╱紐約報導
23歲的嫌犯陳文。(約克郡警長辦公室提供)
23歲的嫌犯陳文。(約克郡警長辦公室提供)

來自紐約市的三名中國籍華男，日前涉嫌在緬因州的約克郡(York County)詐騙一名八旬老翁10萬元，在一次登門受害者家中領款時，遭當地警方逮捕控罪；三人中僅有一人擁有在美合法身分，其他兩人則是非法入境美國。

據緬因州約克郡警長辦公室，詐騙者首先向一名82歲老翁發送了一條自稱是線上交易支付平台PayPal的信息，稱該平台不小心匯了10萬元進他的帳戶，若不歸還將會給其帳戶帶來影響；當老翁點擊詐騙者發來的鏈接後，他們便能遠程操控和監視他的電腦。

以還款為由，騙徒說服老翁通過快遞寄出5萬元，且一定要是現金付款，接著騙徒預約在幾天後，直接上門老翁的家中，領取剩下的款額；但騙徒不知道的是，老翁早已聯繫當地警長辦公室，本月17日三名華男如約登門時，警員已埋伏在現場，最終將他們逮捕。

約克郡警長金斯(William King)表示，此類詐騙案比民眾想像得更為常見，「這是一種有組織性的犯罪，我們相信這些人專門從紐約來到這裡，就是為了得到這筆錢」；且很多人收到這些平台的電郵時，很少會意識到是詐騙而不點擊進去，因此希望通過曝光這些犯罪，令人們提高防範意識。

據警方公布，三名華男分別是來自史泰登島的50歲陳明(Meng Chen，姓名皆為音譯)，報住紐約的23歲陳文(Wen Chen)、以及21歲顏文傑(Weijie Yan)，被逮捕後問話時，三人都不諳英文；三人中就陳明有美國合法居留權，他持有綠卡，陳文則是從中國過來的偷渡客，顏文傑以學生身分進入美國，但卻沒有上學，此前曾被遞解出境，但又非法進入美國。

陳明、陳文、顏文傑三人分別被控欺詐盜竊(theft by deception)，陳明被法官設下10萬元保釋金，另兩人則是15萬元；三人若拒絕認罪，將於明年受審。

21歲的嫌犯顏文傑。(約克郡警長辦公室提供)
21歲的嫌犯顏文傑。(約克郡警長辦公室提供)
50歲的嫌犯陳明。(約克郡警長辦公室提供)
50歲的嫌犯陳明。(約克郡警長辦公室提供)

華男 緬因州 偷渡客

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