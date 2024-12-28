我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

說好的綠卡呢？巴爾的摩開發項目失敗 近百中國投資人提告

韓濟州航空失事「179人推測身亡」 1乘客曾傳訊息：要交代遺言嗎？

長島、北線鐵路月票持有者 享冬季周末優惠

記者劉梓祁╱紐約報導
MTA27日宣布，旗下長島鐵路及北線鐵路將自2025年1月4日起推出「冬季周末」優惠方案，預計持續至2025年3月。圖為LIRR的Hicksville站。(記者劉梓祁╱攝影)
MTA27日宣布，旗下長島鐵路及北線鐵路將自2025年1月4日起推出「冬季周末」優惠方案，預計持續至2025年3月。圖為LIRR的Hicksville站。(記者劉梓祁╱攝影)

大都會運輸署(MTA)27日宣布，旗下長島鐵路(LIRR)及北線鐵路(Metro North)將自2025年1月4日(周六)起推出「冬季周末」優惠方案；此方案為廣受好評的「夏季周六」優惠方案的延伸，讓月票持有人在周末可前往任意車站，同時可攜帶親友以每人每程1元的優惠票價同行。

根據本次優惠內容，自明年1月4日起，每位持有長島鐵路或北線鐵路月票的乘客，在周六及周日可不限起訖站搭乘列車。同時，每位月票乘客可攜帶最多兩位親友，每人每趟只需1元的優惠價購票，該1元優惠票券可透過「TrainTime」手機應用程序購買，或直接在車廂內購買且不會額外收取任何手續費。

此「冬季周末」優惠正式開啟之際，正值MTA於2025年1月5日(周日)開始實施堵車費計畫，MTA也藉此鼓勵更多旅客在此期間選擇大眾運輸。州長霍楚(Kathy Hochul)於本月17日宣布，MTA將擴充全市24條公車路線服務，而先前於2023年7月至2024年7月間，MTA也已在全市11條地鐵路線進行系統性加班次，持續提升公共運輸便利性。

長島鐵路總裁佛里(Rob Free)表示，冬季前往市區，搭乘火車是最便捷且省時的選擇，「如今LIRR的準點率達到歷史高點，班次比以往更多，民眾可以更安心地享受旅途並避開寒冬的路面壅堵，而且優惠價格相當划算。」

根據MTA統計，長島鐵路於2024年的累計準點率已達95.7%，不僅高於2019年同期水準，還在今年11月以96.2%的成績創下歷史最佳紀錄，同時班次也比過去多40%。

值得注意的是，本次優惠不提供跨系統互認，即長島鐵路的月票無法用於北線鐵路，反之亦然，該優惠預計持續至2025年3月底。MTA也提醒乘客，選擇大眾運輸不僅節省時間、減少塞車，更能有效紓解市區交通壅堵，歡迎民眾多加利用。

長島鐵路 MTA LIRR

上一則

紐約客談／未雨綢繆 紐約市應加強電單車監管

下一則

「繪畫沙龍」開課程 盼添華社文藝風
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

中吉烏鐵路項目啟動 習近平：打造「一帶一路」新示範

中吉烏鐵路項目啟動 習近平：打造「一帶一路」新示範
紐約長島納蘇郡對MTA堵車費訴訟 盼州府1月16日前回應

紐約長島納蘇郡對MTA堵車費訴訟 盼州府1月16日前回應
華裔小商家姚亨利 登上紐約地鐵卡

華裔小商家姚亨利 登上紐約地鐵卡
經費缺口大 MTA五年資本計畫被議會否決

經費缺口大 MTA五年資本計畫被議會否決

熱門新聞

警方逮捕康尼島地鐵車廂內點火燒死女遊民的嫌犯。(警方提供)

紐約地鐵車廂內點火燒死女乘客 嫌犯在曼哈頓被捕

2024-12-22 17:17
警方抓獲在康尼島地鐵站燒死車廂內睡覺女遊民的嫌犯。(警方提供)

紐約地鐵縱火燒人案 華人「晚上不敢搭乘」 華社籲嚴懲罪犯

2024-12-23 07:51
皇后區法拉盛19日晚間發生槍擊案，兩名華裔男子中彈，其中頭部中彈的37歲李雲不幸身亡。23日下午，仍有警察到案發地現場調查。(記者尤昱程／攝影)

紐約法拉盛槍擊案 華男身亡留下3子 僑團籲各界伸援

2024-12-23 19:44
六名華人涉嫌偷盜並轉賣地溝油，圖為他們存放地溝油的倉庫。(檢方提供)

紐約華人遭控偷盜、轉售地溝油 若定罪可判囚10年

2024-12-24 14:43
聖誕節吃中餐的傳統可追溯到19世紀，然而對於蒂托爾曼來說，這更多是向他家庭傳統的致敬。(記者范航瑜／攝影)

猶太餐廳老闆：聖誕節吃中餐傳統不會消失

2024-12-26 11:29
隨著2025年報稅季即將展開，不少納稅人都開始提前做好了準備。(IRS提供)

報稅季將至 國稅局發言人：這樣做更安全、退稅更快

2024-12-27 17:35

超人氣

更多 >
注定孤老終身？研究：有這3個關鍵特質 容易單身一輩子

注定孤老終身？研究：有這3個關鍵特質 容易單身一輩子
股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票

股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票
南韓濟州航空失事 消防局：2人獲救、其餘179人推測身亡

南韓濟州航空失事 消防局：2人獲救、其餘179人推測身亡
四星座易遭小人捅刀 牡羊單純被利用、他個性厚道成眼中釘

四星座易遭小人捅刀 牡羊單純被利用、他個性厚道成眼中釘
震撼彈… 趙薇微博發文：與黃有龍已離婚多年

震撼彈… 趙薇微博發文：與黃有龍已離婚多年