長島、北線鐵路月票持有者 享冬季周末優惠

MTA27日宣布，旗下長島鐵路及北線鐵路將自2025年1月4日起推出「冬季周末」優惠方案，預計持續至2025年3月。圖為LIRR的Hicksville站。(記者劉梓祁╱攝影)

大都會運輸署(MTA )27日宣布，旗下長島鐵路 (LIRR )及北線鐵路(Metro North)將自2025年1月4日(周六)起推出「冬季周末」優惠方案；此方案為廣受好評的「夏季周六」優惠方案的延伸，讓月票持有人在周末可前往任意車站，同時可攜帶親友以每人每程1元的優惠票價同行。

根據本次優惠內容，自明年1月4日起，每位持有長島鐵路或北線鐵路月票的乘客，在周六及周日可不限起訖站搭乘列車。同時，每位月票乘客可攜帶最多兩位親友，每人每趟只需1元的優惠價購票，該1元優惠票券可透過「TrainTime」手機應用程序購買，或直接在車廂內購買且不會額外收取任何手續費。

此「冬季周末」優惠正式開啟之際，正值MTA於2025年1月5日(周日)開始實施堵車費計畫，MTA也藉此鼓勵更多旅客在此期間選擇大眾運輸。州長霍楚(Kathy Hochul)於本月17日宣布，MTA將擴充全市24條公車路線服務，而先前於2023年7月至2024年7月間，MTA也已在全市11條地鐵路線進行系統性加班次，持續提升公共運輸便利性。

長島鐵路總裁佛里(Rob Free)表示，冬季前往市區，搭乘火車是最便捷且省時的選擇，「如今LIRR的準點率達到歷史高點，班次比以往更多，民眾可以更安心地享受旅途並避開寒冬的路面壅堵，而且優惠價格相當划算。」

根據MTA統計，長島鐵路於2024年的累計準點率已達95.7%，不僅高於2019年同期水準，還在今年11月以96.2%的成績創下歷史最佳紀錄，同時班次也比過去多40%。

值得注意的是，本次優惠不提供跨系統互認，即長島鐵路的月票無法用於北線鐵路，反之亦然，該優惠預計持續至2025年3月底。MTA也提醒乘客，選擇大眾運輸不僅節省時間、減少塞車，更能有效紓解市區交通壅堵，歡迎民眾多加利用。