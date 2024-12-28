我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

說好的綠卡呢？巴爾的摩開發項目失敗 近百中國投資人提告

韓濟州航空失事「179人推測身亡」 1乘客曾傳訊息：要交代遺言嗎？

華埠健康公益交流會 談失智症預防和照護

記者劉梓祁╱紐約報導
智康慈善基金會與桑拓文教中心日前在曼哈頓華埠舉辦「健康公益交流會」，詳解有關失智症預防和照護的方法。(記者劉梓祁╱攝影)
智康慈善基金會與桑拓文教中心日前在曼哈頓華埠舉辦「健康公益交流會」，詳解有關失智症預防和照護的方法。(記者劉梓祁╱攝影)

智康慈善基金會與桑拓文教中心日前在曼哈頓華埠舉辦「健康公益交流會」，邀請多位護理專業人士探討提升社區健康水平的策略，並解釋了失智症的預防方法及照護方法，旨在提高社區對該症狀的認識與應對能力。

本次活動的主講人之一為阿茲海默症關愛服務(CaringKind)中心的代表石蔚靜。她介紹說，失智症是一種神經退行性疾病，隨著年齡增長，其發病率顯著上升，因此早期預防和及時介入是減緩病情發展的關鍵。

她還分享了多個預防失智症的方法，包括保持腦部活躍，如閱讀、下棋和學習新技能，以及維持均衡飲食、定期運動，以及保持良好的社交互動等。在照護策略方面，石蔚靜指出，家庭成員應學習有效的溝通技巧，理解患者的需求和情緒變化，提供穩定和支持性的環境，有助於改善他們的病情。

當日參與活動的還有中醫李林懿、華埠市議員馬泰(Chris Marte)、民主黨65D區領袖于金山和社區人士李明東等人；馬泰表示，將繼續為類似的公益活動爭取市府資源，他還呼籲居民積極參與，以「共同營造一個關愛和包容的環境，確保每位需要幫助的人都能獲得及時的協助與關懷。」

華埠 民主黨 阿茲海默症

上一則

溫馨護理公司持有紐約州註冊執照 提供24小時 家庭護理服務

下一則

紐約客談／未雨綢繆 紐約市應加強電單車監管
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

缺少無障礙設施為由 華男告52華埠商家

缺少無障礙設施為由 華男告52華埠商家
71歲婦行走緩慢、暈厥 就醫查出罕見非典型失智症

71歲婦行走緩慢、暈厥 就醫查出罕見非典型失智症
78歲失智翁火爆常衝出家門 醫師分享溝通7大技巧

78歲失智翁火爆常衝出家門 醫師分享溝通7大技巧
聖誕華埠教堂忙 華人夫妻緣起顯聖容堂

聖誕華埠教堂忙 華人夫妻緣起顯聖容堂

熱門新聞

警方逮捕康尼島地鐵車廂內點火燒死女遊民的嫌犯。(警方提供)

紐約地鐵車廂內點火燒死女乘客 嫌犯在曼哈頓被捕

2024-12-22 17:17
警方抓獲在康尼島地鐵站燒死車廂內睡覺女遊民的嫌犯。(警方提供)

紐約地鐵縱火燒人案 華人「晚上不敢搭乘」 華社籲嚴懲罪犯

2024-12-23 07:51
皇后區法拉盛19日晚間發生槍擊案，兩名華裔男子中彈，其中頭部中彈的37歲李雲不幸身亡。23日下午，仍有警察到案發地現場調查。(記者尤昱程／攝影)

紐約法拉盛槍擊案 華男身亡留下3子 僑團籲各界伸援

2024-12-23 19:44
六名華人涉嫌偷盜並轉賣地溝油，圖為他們存放地溝油的倉庫。(檢方提供)

紐約華人遭控偷盜、轉售地溝油 若定罪可判囚10年

2024-12-24 14:43
聖誕節吃中餐的傳統可追溯到19世紀，然而對於蒂托爾曼來說，這更多是向他家庭傳統的致敬。(記者范航瑜／攝影)

猶太餐廳老闆：聖誕節吃中餐傳統不會消失

2024-12-26 11:29
隨著2025年報稅季即將展開，不少納稅人都開始提前做好了準備。(IRS提供)

報稅季將至 國稅局發言人：這樣做更安全、退稅更快

2024-12-27 17:35

超人氣

更多 >
注定孤老終身？研究：有這3個關鍵特質 容易單身一輩子

注定孤老終身？研究：有這3個關鍵特質 容易單身一輩子
股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票

股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票
南韓濟州航空失事 消防局：2人獲救、其餘179人推測身亡

南韓濟州航空失事 消防局：2人獲救、其餘179人推測身亡
四星座易遭小人捅刀 牡羊單純被利用、他個性厚道成眼中釘

四星座易遭小人捅刀 牡羊單純被利用、他個性厚道成眼中釘
震撼彈… 趙薇微博發文：與黃有龍已離婚多年

震撼彈… 趙薇微博發文：與黃有龍已離婚多年