華埠健康公益交流會 談失智症預防和照護

智康慈善基金會與桑拓文教中心日前在曼哈頓華埠舉辦「健康公益交流會」，詳解有關失智症預防和照護的方法。(記者劉梓祁╱攝影)

智康慈善基金會與桑拓文教中心日前在曼哈頓華埠 舉辦「健康公益交流會」，邀請多位護理專業人士探討提升社區健康水平的策略，並解釋了失智症的預防方法及照護方法，旨在提高社區對該症狀的認識與應對能力。

本次活動的主講人之一為阿茲海默症 關愛服務(CaringKind)中心的代表石蔚靜。她介紹說，失智症是一種神經退行性疾病，隨著年齡增長，其發病率顯著上升，因此早期預防和及時介入是減緩病情發展的關鍵。

她還分享了多個預防失智症的方法，包括保持腦部活躍，如閱讀、下棋和學習新技能，以及維持均衡飲食、定期運動，以及保持良好的社交互動等。在照護策略方面，石蔚靜指出，家庭成員應學習有效的溝通技巧，理解患者的需求和情緒變化，提供穩定和支持性的環境，有助於改善他們的病情。

當日參與活動的還有中醫李林懿、華埠市議員馬泰(Chris Marte)、民主黨 65D區領袖于金山和社區人士李明東等人；馬泰表示，將繼續為類似的公益活動爭取市府資源，他還呼籲居民積極參與，以「共同營造一個關愛和包容的環境，確保每位需要幫助的人都能獲得及時的協助與關懷。」