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PATH平安夜故障 新州華人繞路回家超折騰

記者曹馨元╱紐約報導
紐約與新澤西之間的PATH捷運系統在24日平安夜當晚出現故障，造成2小時左右的停運，讓家住新澤西的華人抱怨，「今天不宜出門過平安夜」。(記者許君達╱攝影)
紐約與新澤西之間的PATH捷運系統在24日平安夜當晚出現故障，造成2小時左右的停運，讓家住新澤西的華人抱怨，「今天不宜出門過平安夜」。(記者許君達╱攝影)

紐約與新澤西之間的PATH捷運系統在24日平安夜當晚出現故障，造成兩小時左右的停運以及長達數小時的延遲，讓平安夜在曼哈頓用餐會友的新澤西華人居民抱怨，「今天不宜出門過平安夜。」

根據PATH社交媒體X的官方帳號，雜誌廣場(Journal Square)到33街、霍伯肯(Hoboken)到33街的兩條PATH捷運線路，因克里斯托弗街(Christopher St)附近的部分軌道發生火災(Fire Condition)而在平安夜晚10時左右時停運，到午夜12時左右才恢復運行，但之後數小時仍有延遲。

停運的兩條PATH線路是連接紐約與新澤西的重要公共交通工具，在節假日也平均每日有數萬人搭乘。且近年來隨著紐約租金水漲船高，愈來愈多華人及留學生選擇搬到新澤西居住；從2010年至2021年，新澤西的亞裔人口上漲高達44%。

PATH在平安夜的停運也讓當晚「上島」過聖誕的新澤西華人居民叫苦不已。居住在雜誌廣場的小紅書用戶「NYC Job Hunter」發帖稱，自己因常坐線路停運，繞了一大圈才終於到家，「PATH聖誕也不放過新州人是嗎」。同樣，當晚在曼哈頓和朋友吃飯的魏同學也因PATH停運而轉換線路，經過多番波折才到家，「體力槽整個清空。」

據紐新港航局(Port Authority)官方網站，PATH將於2025年1月12日起將價格從每程2.75元調漲至3元。魏同學表示，她認為雖然常有延誤問題，但「相對於紐約地鐵，PATH安全性還是很高的」。關於漲價，魏同學認為，「多多少少大家都肯定不開心」；但由於PATH是去紐約最重要的通勤方式，漲價對於PATH客流量不會有太大影響。

PATH 新澤西 華人

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