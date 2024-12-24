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「悲傷家庭法案」再遭否決 亞裔醫療業者歡迎

記者許君達╱紐約報導
霍楚否決「悲傷家庭法案」。亞美醫師協會對否決表示歡迎。(州長辦公室提供)
霍楚否決「悲傷家庭法案」。亞美醫師協會對否決表示歡迎。(州長辦公室提供)

州長霍楚(Kathy Hochul)近日再次否決了在州參眾兩會過關的「悲傷家庭法案」(Grieving Families Act)，否決的理由是其會導致醫保成本進一步上漲。包括亞美醫師協會的醫療業者，普遍支持該項否決。

「悲傷家庭法案」允許失去親人的親屬，以精神上的痛苦為由，向責任方提出索賠，而現有的規定僅允許親屬尋求意外死亡帶來的經濟損失賠償。該法案此前已被霍楚以相似的原因否決過兩次，本次提案的州參議員霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)和州眾議員韋恩斯坦(Helene Weinstein)，對求償的主體進行了一定程度的限縮，規定僅限死者的配偶或同居伴侶有權索求精神損失，但霍楚連續第三年否決了該案。

雖然議會有權推翻州長的否決，但提案人霍伊曼自己也向媒體坦承，推翻否決所需的三分之二贊成票很難實現。他計畫在下一個會期繼續修正此案，「我們將繼續為正義而戰」。不過，他在州眾議會內的聯合提案人韋恩斯坦將於明年退休，他還須尋找新的合作者。

霍楚在否決說明中表示，該法案的「立意良好」，但在醫療保險成本已然高漲的現實條件下，它將會進一步推高保費，並造成其他難以預期的結果。

紐約州庭審律師協會(Trial Lawyers Association)主席威克曼(Victoria Wickman)抨擊霍楚是在「優先保護大型保險公司，而不是站在悲傷的紐約人一邊。」

不過，醫療業者則普遍支持這一否決，因為法案可能導致醫生面臨的訴訟成本增加，然後轉變成成本施加到普通投保人身上。此外也有法案的反對者認為，律師支持法案，是因為這會增加他們自己的生意。

紐約亞裔醫療業者團體亞美醫師協會(CAIPA)讚賞了霍楚所展現的「果斷的領導能力」。亞美醫師協會總裁兼執行長劉季高表示，霍楚完全能認識到醫療機構所面臨的挑戰，由保費上漲帶來的額外財務負擔，最終將不成比例地影響為少數族裔和新移民社區提供服務的醫療業者。

霍楚 醫療保險 保費

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