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紐約州軍警民合作理事會 免費發聖誕福袋

記者尤昱程╱紐約報導
紐約州軍警民理事會於22日在法拉盛舉辦聖誕福袋派發活動，拉近與社區聯繫。(記者尤昱程╱攝影)
紐約州軍警民理事會於22日在法拉盛舉辦聖誕福袋派發活動，拉近與社區聯繫。(記者尤昱程╱攝影)

紐約州軍警民理事會(New York State Law Enforcement Community Council)於22日在法拉盛舉辦聖誕福袋派發活動，向社區居民分發了約400份裝有保暖物品、食品及象徵好運的紅色禮袋，活動反響熱烈，短時間內便全部發完。

理事會社區首席總監蘇俊安表示，這次活動的意義不僅在於派發物資，更是希望借此增進鄰里關係，為社區傳遞溫暖與支持。他說，「我們舉辦這樣的活動，不僅是為了滿足居民的基本需求，更希望讓大家感受到節日的關懷與愛心。」

蘇俊安表示，此次活動的成功有賴於志願者和社區夥伴的共同努力，充分體現了紐約州軍警民理事會的成立初衷，透過這樣的公益活動，不僅可以回饋社區，也能促進警民之間的互信與合作，「未來理事會將計畫更多類似的活動，持續為社區帶來支持與溫暖。」

蘇俊安進一步指出，由於許多居民對執法機構的運作缺乏了解，這往往造成誤解甚至矛盾。理事會希望透過教育和互動，讓居民更好地了解執法流程，同時也向執法人員傳遞社區需求。他說，「我們希望警民之間能夠相互信任，這對於打造更安全、更和諧的社區至關重要。」

而針對近期治安問題，蘇俊安特別提醒居民要警惕各類詐騙，尤其是冒充執法人員的案件。他表示，不法分子經常以逮捕令或欠款為由，要求居民立即支付罰金，導致不少人因恐慌而受騙。

他建議居民如遇類似情況，務必先與警局核實，不要輕信陌生人的電話或要求。蘇俊安說，理事會將持續與109分局合作，通過社交媒體和社區宣導活動提高居民的警覺性。

紐約州 法拉盛

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