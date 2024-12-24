聖誕送暖…劉醇逸攜手社區合捐玩具 贈後勤保障旅家庭

州參議員劉醇逸聯合多組織送出數千件玩具。(劉醇逸辦公室提供)

州參議員劉醇逸於日前結束2024年玩具捐贈之旅，其中包括向皇后區 貝賽(Bayside)的美國陸軍第77後勤保障旅(The U.S. Army's 77th Sustainment Brigade)家庭送出數千件玩具，為許多因家人駐外而無法共度佳節的軍人家庭帶來溫暖。

此次捐贈的玩具由劉醇逸辦公室、冠軍武術學校(Champions Martial Arts)及兒童救助行動組織(Operation Child Rescue)共同收集。劉醇逸說，「感謝社區的熱情參與，讓我們能在節日季為需要幫助的家庭帶來溫暖。」

劉醇逸說，今年的玩具捐贈特別送給托騰堡(Fort Totten)的軍人家庭，他們的親人因駐外任務無法共度佳節，特別感謝所有支持這次活動的居民，讓皇后區的鄰里能感受到希望與喜悅。

冠軍武術學校法拉盛分校校長Michael Ro表示，冠軍武術致力於透過武術教學提升個人成長，回饋社區是該學校的核心價值之一，「我們感謝所有參與的學校及社區居民，共同實現這次玩具捐贈活動。」

兒童救助行動組織總裁杜比(William Dobie)說，「這是我們第六次參與劉醇逸的節日玩具捐贈活動。能夠回饋為保護我們價值觀而犧牲的軍人家庭是莫大的榮幸。」

劉醇逸辦公室介紹，此次活動的玩具收集地點遍布皇后區、布碌崙 (布魯克林)和長島 等地。這些玩具將分送至社區有需要的家庭，尤其是托騰堡第77持續旅的數百個軍人家庭，為他們帶來節日的溫暖與歡樂。