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華人過冬至 超市湯圓、糯米粉買氣旺

記者馬璿╱紐約報導
21日正逢冬至，雖布碌崙8大道人潮較以往減少，但湯圓及糯米粉仍是超市熱銷品項。(記者馬璿╱攝影)
21日正逢冬至，雖布碌崙8大道人潮較以往減少，但湯圓及糯米粉仍是超市熱銷品項。(記者馬璿╱攝影)

21日為24節氣中的冬至，北方人吃餃子、南方人吃湯圓的傳統也隨著移民在美落地生根得以延續。冬至當日，雖在戶外走動的民眾不如以往多，但布碌崙(布魯克林)8大道的超市業者則是相當忙碌，部分商家表示，當地福州人較多，比起餃子，湯圓與糯米粉買氣更旺，且移民來美後能延續傳統節日不只是儀式感的展現，更是與家鄉的重要連結。

冬至當日正逢紐約市初雪降臨，布碌崙的街道上雖不見平日的熱鬧人潮，但超市員工趁著冬至湯圓買氣正佳時大量補貨，只為迎接購買人潮。

新美倫超市的朱先生表示，或許是因下雪氣溫驟降影響，其他商品的買氣如過去幾個月一樣平淡，但20日冬至前一天的好天氣，來提前購買湯圓的人潮比冬至當日要多，不過店家為應對冬至當天可能會有的大量人潮，還是提前叫了比平常更多的貨。

惠豐行的陳女士則表示，8大道上南方人多，以南方人傳統文化來說，湯圓比餃子來得更應景，不過也有許多民眾直接購買糯米粉自行回家搓湯圓。她補充道，許多移民來美國後，能透過傳統節日慶祝中華文化是件相當有「儀式感」的事，況且過節也是個與家鄉的重要連結，很開心看到文化能在美延續。

大福超市的林老闆則同意湯圓買氣旺的情形，他指出，平常店裡零食和日用品為熱銷商品，但這兩天「幾乎每個客人進來都要買湯圓」。

然而，雖部分來美移民仍延續吃湯圓傳統，但小孩在美國出生長大的攤商余生則表示，自小吸收西方文化長大的小孩，若家長沒有特別愛吃或是特意慶祝，對許多第二代移民來說，這些傳統的吸引力已經不復以往，也未必會想要大肆慶祝。

21日正逢冬至，雖布碌崙8大道人潮較以往減少，但湯圓及糯米粉仍是超市熱銷品項。(...
21日正逢冬至，雖布碌崙8大道人潮較以往減少，但湯圓及糯米粉仍是超市熱銷品項。(記者馬璿╱攝影)

移民 餃子 布碌崙

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