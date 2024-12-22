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亞裔涉嫌大樓內偷包裹 警方追緝

記者尤昱程╱紐約報導
市警公布嫌犯照片，呼籲大眾提供線索。(市警提供)
市警公布嫌犯照片，呼籲大眾提供線索。(市警提供)

皇后區法拉盛上月底發生一起重大竊盜案件，一名疑為亞裔嫌犯涉嫌從一大樓內偷竊包裹，警方表示嫌犯仍在逃，呼籲知情民眾提供線索，協助警方盡早把嫌犯逮捕歸案。

根據警方報告，該案發生於11月25日，地點位於法拉盛友聯街(Union Street)35-10號大樓內，該嫌於從大廳非法竊取了一個包裹後迅速離開現場。

警方日前公布嫌犯的監控畫面，並描述該嫌疑人年約中年，體型較瘦，留有短髮。案發時身穿灰色或黑色連帽外套，內裡為深藍色襯衣，外套上帶有紫色裝飾元素。

警方目前正在追查嫌疑人的行蹤，並呼籲知情者提供線索。市民可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，訪問止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發送訊息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577。此外，也可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索。所有線索均會保密處理。

根據CompStat的最新數據顯示，截至15日，109分局今年迄今共報告了1217起重大竊盜案件，比去年同期的1302起減少85起，降幅為6.5%。

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