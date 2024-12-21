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法拉盛槍擊案2華人中彈 疑涉地下賭場

記者高雲兒╱紐約報導
警方19日晚封鎖案發現場外圍。(取自Citizen)
警方19日晚封鎖案發現場外圍。(取自Citizen)

法拉盛19日晚發生一起槍擊案件，導致兩名華人中傷，其中一人傷勢危急。事件發生在一間非法賭博場所，初步懷疑為搶劫未遂所致，該地點過去曾多次發生搶劫和破壞事件，且已有多名華人因經營非法賭檔被捕。

據警方報告，案件發生在19日晚9時19分，警方接到報警電話，稱海特街(Haight Street)41-19號一帶發生槍案。警方趕到現場後發現，一名住在海特街41-21號的37歲華人男子頭部中彈，情況危急，另一名42歲華人男子則右臉頰中彈，傷情較為穩定，兩人均被送往紐約皇后區長老會醫院治療。

據消息來源透露，槍擊案發生地是一間非法賭博場所，初步推測是搶劫未遂。而在這起槍擊案發生的兩天前，距離案發地點僅五分鐘步行路程的一處非法賭檔曾遭警方搜查，三名華人因此被捕。

20日上午11時左右，海特街一帶仍處封鎖狀態，警方將封鎖範圍從海特街41-21號延伸至三福大道邊緣，封鎖區內外的居民須向警方報明身分，經過查詢後才可出入。在封鎖區域內，多名華人曾離開大樓，警方向他們詢問是否知道昨晚的槍擊案，多數人表示只聽見槍聲，但沒有詳情。

當地華人居民對此類犯罪已見怪不怪，住在案發大樓對面的華裔老夫婦說「昨晚殺人了」，然後神情淡然地離開現場。在案發地點附近工作的華人則表示，該大樓是一個非法賭檔，「這附近有好幾間賭檔，一直出事」。

資料顯示，2022年7月海特街41-17號和41-19號曾發生過一起槍擊案，當時多名非洲裔歹徒持槍掃射，造成玻璃大門、窗戶、牆面及內門破損，但無人受傷；當時屋內有一老一少華人，警方在現場發現了大量賭博工具。

警方在同年的8月27日搜查該地點，發現三名華人涉嫌從事非法賭博活動，並將他們逮捕，三名嫌疑人分別是時年52歲的華裔女子余郭燕(姓名皆音譯)、19歲李彩藝，以及25歲的寧晨。經調查，兩名女子是首次被捕，而寧晨則有搶劫和盜竊前科，三人被指控非法持有賭博工具和推廣賭博活動，之後獲得法院傳票並被釋放。據了解，余郭燕和寧晨為母子，並在德州和法拉盛經營賭場。

本月17日，距案發地點不遠的法拉盛41路133-15號一處建築因涉嫌地下賭博和洗錢活動，遭到聯邦執法人員和紐約市警的聯合搜查，並逮捕了三名涉案華人。

針對19日晚的槍擊案件，警方目前正在追查嫌疑人的行蹤，並呼籲知情者提供線索。市民可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，訪問止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發送短信至274637(CRIMES)，並輸入TIP577。此外，也可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索。所有線索均會保密處理。

案發當地曾多次發生搶劫和破壞事件。(記者高雲兒╱攝影)
案發當地曾多次發生搶劫和破壞事件。(記者高雲兒╱攝影)
案發當地曾多次發生搶劫和破壞事件。(記者高雲兒╱攝影)
案發當地曾多次發生搶劫和破壞事件。(記者高雲兒╱攝影)
封鎖區內外的居民須向警方報明身分才能進出。(記者高雲兒╱攝影)
封鎖區內外的居民須向警方報明身分才能進出。(記者高雲兒╱攝影)
20日上午11時左右，海特街一帶仍處於封鎖狀態。(記者高雲兒╱攝影)
20日上午11時左右，海特街一帶仍處於封鎖狀態。(記者高雲兒╱攝影)
19日晚，紐約法拉盛發生一起槍擊事件，兩名華人受害，其中一人傷勢危急。圖為事發當...
19日晚，紐約法拉盛發生一起槍擊事件，兩名華人受害，其中一人傷勢危急。圖為事發當晚警方封鎖現場。(Citizen)

華人 槍擊 法拉盛

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