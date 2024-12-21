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台灣會館老人中心 歡慶聖誕暨會長交接

記者尤昱程╱紐約報導
台灣會館老人中心於19日舉行會長交接典禮暨聖誕聯歡會，吸引眾多成員與嘉賓參加。(記者尤昱程╱攝影)
台灣會館老人中心於19日舉行會長交接典禮暨聖誕聯歡會，吸引眾多成員與嘉賓參加。(記者尤昱程╱攝影)

台灣會館老人中心日前舉行會長交接典禮暨聖誕聯歡會，吸引眾多成員與嘉賓參加。新任會長陳奕明在致詞中表示，未來將積極傾聽中心成員的意見，規畫更豐富的課程，改善中心設施，致力於讓老人中心成為會員心中的「第二個家」。

卸任會長紀慶華回顧了兩年任期內的主要成就，他表示，基於成員多為年長者且常受病痛困擾，他特別設計了一套簡單易學的復健操，幫助大家改善健康，「這些運動是基於自身的專業知識設計，但又避免觸及醫師法相關規範，因此深受會員的喜愛。」

此外，在旅遊活動方面，他將一日遊升級為兩天一夜行程，提升成員的參與感和活動質量。同時，憑藉自身的美術專長，他成功舉辦老人中心美術展和「風華年代」攝影展，讓會員能夠展示才藝，增添了生活情趣與歸屬感。

台灣會館老人中心完成會長交接，紀慶華(右)即將卸任，並由陳奕明(左)接任新會長。...
台灣會館老人中心完成會長交接，紀慶華(右)即將卸任，並由陳奕明(左)接任新會長。(記者尤昱程╱攝影)

新任會長陳奕明首先感謝成員的信任與支持，並承諾將以三大方向作為未來努力的重點。首先，他將了解成員需求，規畫課程如英文教學、手機使用及健康相關活動。

其次，他將著手改善設施，包括扶手和無障礙設施的升級，最後則是加強會員間的溝通與互動，營造更加溫暖的社區氛圍。陳奕明表示，希望會員積極提供意見，共同建構一個讓每位成員感到舒適和快樂的中心環境。

兩任會長在駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢監交之下完成交接。2025年任期的老人中心委員會成員包含董事長戴明宜、委員方惠音、陳黛比、吳文全、王宗誠、黃玉桂以及張瑜等人。

州參議員劉醇逸、經文處領務組副組長游智雅、僑教中心副主任王鈺淇、紐約台灣商會會長林慶甫、大紐約地區台灣同鄉會會長廖士敦、大紐約客家會會長鍾艾霖、國會眾議員孟昭文辦公室代表以及市議員黃敏儀辦公室代表等人皆出席活動。

台灣會館老人中心合唱團為活動獻唱聖誕組曲。(記者尤昱程╱攝影)
台灣會館老人中心合唱團為活動獻唱聖誕組曲。(記者尤昱程╱攝影)

老人中心 眾議員 孟昭文

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