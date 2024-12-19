加強節日地鐵安全 州府增派250國民兵

霍楚宣布地鐵安全計畫執行初見成效，並增派250名國民兵進駐地鐵。(州長辦公室提供)

州長霍楚 (Kathy Hochul)18日宣布，將向紐約最繁忙的地鐵站 再增派250名國民兵 ，在節假日保障民眾安全。增派後，部署在地鐵系統內的國民兵總數將達到1000人。

霍楚18日在曼哈頓大中央車站(Grand Central)向公眾報告了今年3月公布的地鐵安全五項計畫執行情況。數據顯示，紐約市公共交通系統內的犯罪率，從3月至今下降了10%，而從2021年1月至今則共計下降了42%、客流增加了148%。

霍楚3月已向紐約派遣了750名國民兵，以增強重點地鐵站內的公共安全保障措施，並被授權對乘客進行隨機開包檢查，而本次則將再派250人，以確保即將到來的節慶期間的地鐵安全。此外，MTA已在所有地鐵車廂內都安裝了監控攝像頭，共有1萬5396個。

根據客流統計數據，2024年至今，紐約地鐵的客流量比去年同期增加了5%，本月12日的單日客流量達到450萬人次，創疫情後新高。

不過根據警方數據和此前的報導，雖然自2022年以來，包括謀殺、搶劫和強姦在內的嚴重地鐵犯罪總體下降了2.6%，但襲擊等輕微犯罪則有顯著增加。2023年，發生在公共交通系統中的襲擊案件創下了27年來的新高。

此外，也有交通維權團體等對部署國民兵的有效性提出了質疑，「乘客聯盟」(Riders Alliance)政策和溝通總監佩恩斯坦(Danny Pearlstein)表示，乘客最希望執法者出現並保護其安全的地點，是月台和車廂內，而非本來就已有警察和工作人員值守的車站入口。