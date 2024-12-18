「通達華埠」迎客牌樓 設計公司敲定

曼哈頓華埠牌樓興建，設計公司已選定簽約。(截自企業官網)

由紐約州市府共同出資的「通達華埠 」(Chinatown Connections)計畫，將改造曼哈頓 劉錦廣場(Kimlau Square)一帶，並興建社區討論數年的迎客牌樓(Welcome Gateway)；最新進展顯示，市府已經選定工程公司，負責牌樓的設計工作。

根據市府紀錄，「Infrastructure Engineering Inc.」已和市設計與建設局(DDC)簽訂合約，負責牌樓的「初步與最終設計服務」。市設計與建設局發言人麥爾斯(Ian Michaels)表示，當局已為牌樓項目確定設計方，目前正在進行合同註冊，以便其開始工作。

市府文件指，該合同的起始日為2024年10月1日，至2026年3月24日結束，總價值為61萬514元。註冊紀錄顯示，「Infrastructure Engineering Inc.」屬少數族裔或婦女企業(M/WBE)，其所有人為非洲裔。

麥爾斯指，該公司參與了項目投標，並最終獲選。根據市府註冊文件，該公司提供土木和結構工程、交通工程及場地設計等服務。在1997年9月成立的「Infrastructure Engineering Inc.」，曾在2021年為市環境保護局(DEP)完成一項價值53萬元的合約，內容為排水設計。

此外，其還參與了數年前的曼哈頓大橋修復工程，負責支撐墩設計。紀錄顯示，該公司的紐約副總裁羅德里格斯(Maike Rodriguez)有近22年工程經驗，曾和市經濟發展機構(EDC)、市公共運輸局(NYCT)和大都會 運輸署(MTA)等單位合作。

根據市府紀錄，該公司的服務範圍為全國。官網顯示，其有超過170名「多元化的工程師」，曾參與公路、鐵路和機場的土木及結構工程。負責提供資金的市交通局(DOT)和領導「通達華埠」的市經濟發展機構，均未回覆問詢。

華埠共同發展機構(Chinatown Partnership)行政總監陳作舟表示，期待該公司對牌樓的大小、形狀和地點進行規畫。儘管市府表示由共同發展機構監督牌樓項目，但後者未參與設計公司的甄選。陳作舟說，發展機構將主要負責籌款，其會在設計細節確認後展開。

此前，市府預計本年秋季或冬季開始籌款。陳作舟還表示，希望設計團隊能理解該項目的歷史背景和重要性，因其成果將是華埠「前門」，具有象徵意義。截至17日晚，「Infrastructure Engineering Inc.」未回覆詢問。