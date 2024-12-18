我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

離奇…維州男森林狩獵 慘遭同伴射殺的熊「壓死」

俄核司令被炸死瞬間畫面曝光 專家：差10秒可能逃過一劫

「通達華埠」迎客牌樓 設計公司敲定

記者劉梓祁／紐約報導
曼哈頓華埠牌樓興建，設計公司已選定簽約。(截自企業官網)
曼哈頓華埠牌樓興建，設計公司已選定簽約。(截自企業官網)

由紐約州市府共同出資的「通達華埠」(Chinatown Connections)計畫，將改造曼哈頓劉錦廣場(Kimlau Square)一帶，並興建社區討論數年的迎客牌樓(Welcome Gateway)；最新進展顯示，市府已經選定工程公司，負責牌樓的設計工作。

根據市府紀錄，「Infrastructure Engineering Inc.」已和市設計與建設局(DDC)簽訂合約，負責牌樓的「初步與最終設計服務」。市設計與建設局發言人麥爾斯(Ian Michaels)表示，當局已為牌樓項目確定設計方，目前正在進行合同註冊，以便其開始工作。

市府文件指，該合同的起始日為2024年10月1日，至2026年3月24日結束，總價值為61萬514元。註冊紀錄顯示，「Infrastructure Engineering Inc.」屬少數族裔或婦女企業(M/WBE)，其所有人為非洲裔。

麥爾斯指，該公司參與了項目投標，並最終獲選。根據市府註冊文件，該公司提供土木和結構工程、交通工程及場地設計等服務。在1997年9月成立的「Infrastructure Engineering Inc.」，曾在2021年為市環境保護局(DEP)完成一項價值53萬元的合約，內容為排水設計。

此外，其還參與了數年前的曼哈頓大橋修復工程，負責支撐墩設計。紀錄顯示，該公司的紐約副總裁羅德里格斯(Maike Rodriguez)有近22年工程經驗，曾和市經濟發展機構(EDC)、市公共運輸局(NYCT)和大都會運輸署(MTA)等單位合作。

根據市府紀錄，該公司的服務範圍為全國。官網顯示，其有超過170名「多元化的工程師」，曾參與公路、鐵路和機場的土木及結構工程。負責提供資金的市交通局(DOT)和領導「通達華埠」的市經濟發展機構，均未回覆問詢。

華埠共同發展機構(Chinatown Partnership)行政總監陳作舟表示，期待該公司對牌樓的大小、形狀和地點進行規畫。儘管市府表示由共同發展機構監督牌樓項目，但後者未參與設計公司的甄選。陳作舟說，發展機構將主要負責籌款，其會在設計細節確認後展開。

此前，市府預計本年秋季或冬季開始籌款。陳作舟還表示，希望設計團隊能理解該項目的歷史背景和重要性，因其成果將是華埠「前門」，具有象徵意義。截至17日晚，「Infrastructure Engineering Inc.」未回覆詢問。

華埠 曼哈頓 大都會

上一則

堵車費徵收倒數 市議員馬泰籲州長停止收費

下一則

紐約客談╱房東房客鷸蚌相爭 誰是背後漁翁
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

2024米其林指南 紐約華埠2餐廳分入選「一星」、「必比登」

2024米其林指南 紐約華埠2餐廳分入選「一星」、「必比登」
缺無障礙設施 華男告52家華埠餐館 店主批：敲詐勒索

缺無障礙設施 華男告52家華埠餐館 店主批：敲詐勒索
華埠商改區午餐會、發紅包 犒勞清潔工人

華埠商改區午餐會、發紅包 犒勞清潔工人
地鐵鎖喉案退伍軍人判無罪 華社支持

地鐵鎖喉案退伍軍人判無罪 華社支持

熱門新聞

在近兩年大量走線客湧入的情況下，中餐館、裝修業、按摩等勞動密集型行業，仍是僧多粥少。在按摩店林立的法拉盛，按摩業者透露，隨著走線員工的加入，生意愈發不好做。(記者鄭怡嫣／攝影)

走線客湧入 按摩業嚴重內捲 不少按摩女逃離紐約

2024-12-16 07:45
法拉盛餐館雲吞妹獲評選全美百大中餐廳榜首。(本報檔案照)

這家法拉盛麵館 名列2024全美百大中餐館榜首

2024-12-12 20:36
華男再引ADA法案，提告第52家華埠餐館。(記者劉梓祁╱攝影)

獨／華男引ADA法案「缺無障礙設施」 9年來提告了逾50家華埠餐館

2024-12-10 19:19
兩名30年前犯下姦殺案的罪犯陳家武和陳福欣近日向聯邦第二巡迴法院提出申請，要求提前釋放。圖為聯邦第二巡迴上訴法院。(本報檔案照)

2華男姦殺偷渡女判無期 提假釋

2024-12-15 01:30
聯合健保執行長遭槍殺事件，在事發的一周內引發大量討論，眾多華人表達了對美國醫療系統的不滿，「小病靠忍，大病等死」。(路透)

健保CEO命案引發醫療制度討論 華人大吐看病苦水

2024-12-12 19:38
美國亞裔社團聯合總會會長陳善莊(站立者)。2022年檔案照。（記者和釗宇／攝影）

紐時指陳善莊「親中掮客」 華社憂遭汙名化

2024-12-11 12:32

超人氣

更多 >
被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字

被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字
華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌

華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌
這9種甜點 烹飪專家：上高級餐廳絕不要點

這9種甜點 烹飪專家：上高級餐廳絕不要點
美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券

美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券
「明天你是否依然愛我」73歲音樂人楊立德 心臟驟停離世

「明天你是否依然愛我」73歲音樂人楊立德 心臟驟停離世