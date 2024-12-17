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迎新春中醫聯歡晚會 推針灸納入更多醫保

記者尤昱程╱紐約報導
紐約州執照針灸醫師年會，吸引數百名針灸師、醫療界人士及政要出席。(記者尤昱程╱攝影)
紐約州執照針灸醫師年會，吸引數百名針灸師、醫療界人士及政要出席。(記者尤昱程╱攝影)

紐約州執照針灸醫師聯合公會(UANYSLA)於15日在法拉盛舉辦「迎新春中醫聯歡晚會」，吸引數百名針灸師、醫療界人士及政要出席，強調針灸在現代醫療中的重要性，並推動將針灸納入更多醫療保險計畫，讓更多民眾受益。

紐約州執照針灸醫師聯合公會會長石鋼表示，公會成立28年以來，始終致力於為會員和社區爭取合法權益，推動針灸及中醫產業的發展，包括保護執照針灸師的權益及推動保險覆蓋。

石鋼說，公會未來將專注於促成紐約州基本計畫(Essential Plan)及聯邦Medicaid等保險計畫涵蓋針灸治療，並透過大數據分析和成功案例，向立法機構及保險公司證明針灸的療效與成本效益，進一步擴大針灸的醫療保險範圍。

會中，國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸及州眾議員金兌錫先後致詞，重申支持針灸在醫療系統中的應用。孟昭文表示，傳統中醫已有超過兩千年的歷史，其療效不容忽視。

她說，針灸已被納入紅藍卡(Medicare)用於治療慢性下腰痛，但仍有更多立法空間，特別是推動「老年人針灸法案」(HR3133)成為法律，讓執照針灸師可作為提供者參與聯邦醫保。

晚會上，多位公會成員獲頒表揚狀，表彰他們在推動中醫針灸及服務社區方面的卓越貢獻。活動節目內容豐富，包括樣板戲、歌舞、樂器演奏等精彩表演。

石鋼最後呼籲紐約的中醫團體團結起來，互助合作，共同讓中醫針灸在當地再現輝煌。他說，「只要持續努力，針灸不僅能成為紐約人生活中的重要一部分，更能在全球健康領域產生深遠影響。」

中國駐紐約總領館科技參贊侯立宏、亞美醫協慈善基金會執行總監沈卉、市議員黃敏儀代表等人皆到場參加。

黃敏儀辦公室代表向公會頒發褒揚狀。(記者尤昱程╱攝影)
黃敏儀辦公室代表向公會頒發褒揚狀。(記者尤昱程╱攝影)
公會成員獲頒褒揚狀。(記者尤昱程╱攝影)
公會成員獲頒褒揚狀。(記者尤昱程╱攝影)

醫療保險 紐約州 眾議員

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