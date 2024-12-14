市主計長候選人珍妮花 訪華埠：反堵車費

曼哈頓華埠是珍妮花宣布參選後的首站行程。(記者范航瑜╱攝影)

正在參選紐約市主計長的皇后區民主黨州眾議員 珍妮花(Jenifer Rajkumar)13日拜訪民主黨65區于金山服務處，闡述她對市府財政的政策願景，表示希望加強與華人社區的聯繫，這也是她宣布參選後的首站行程。

珍妮花當天身穿標誌性紅色服裝，以中文「你好」開場問候來賓。她解釋道，紅色象徵熱情和堅定，這正是她希望帶給大家的訊息，「能夠把參選行程的第一站選在華埠 ，對我意義重大，這裡有我十多年前的起點。」

珍妮花與華埠並不陌生，2013年她曾參加華埠選區的市議員和州眾議員競選，之後轉戰南牙買加(South Jamaica)州眾議員選戰，並成為州眾議院第一位南亞裔議員；她回憶當時有人質疑她的能力，但她自信表示，「作為亞裔女性，我們完全有能力勝任任何挑戰。」

珍妮花回顧任內的主要政績，包括打擊非法大麻店、規範電動車安全、推動農曆新年成為法定假日等。如果成功當選主計長，她將成為該職位上的首位有色人種女性及移民二代。她承諾將與華埠居民共同努力，推動重開被封閉多年的柏路(Park Row)。

在堵車費 問題上，珍妮花也表示將與華埠「站在一起，共同戰鬥」，「華埠不屬於中央商業區，沒有從堵車費中拿到任何好處，其商業和經濟還很可能因堵車費而受損，這是極不公平的。」

對於遊民所問題，珍妮花認為這是主計長應優先關注的重點之一。她指出，市府合同常滋生貪腐，尤其在與私人公司合作建設遊民所時，曾發現有公司將合同資金挪作私用，她表示將憑藉自己作為律師和在州立法的經歷，加強監管，確保合同透明化。