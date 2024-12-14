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班森賀華人服務中心9周年籌款晚宴 政僑界出席

記者馬璿╱紐約報導
班森賀華人社區服務中心在布碌崙(布魯克林)舉辦九周年暨籌款晚會。(記者馬璿／攝影)
班森賀華人社區服務中心在布碌崙(布魯克林)舉辦九周年暨籌款晚會。(記者馬璿／攝影)

班森賀華人社區服務中心日前在布碌崙(布魯克林)舉辦九周年暨籌款晚會，席開近30桌，邀請眾多民選官員與社區人士，搭配舞蹈、歌唱表演和抽獎環節，凝聚社區情感。

晚會在煌嘉囍宴舉行，中心創辦人羅添福攜吳燕珊開場，邀請州眾議員寇頓(William Colton)與其發言人賀立寧、州參議員陳學理、市議員莊文怡、第49選區領袖高應達(Tony Ying Kao)與謝曉瓊(Joyce Xie)、美國湛江同鄉會主席黃益榮、繁榮布碌崙協會會長黃啟旺、海灣大道商會會長李志波、曼哈頓五分局前局長陳韜、布碌崙地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)社區聯絡人邢文晴、律師古奇等人皆出席。

中心負責人羅添福感謝所有社區人士與民選官員的支持以及民眾的回饋與參與。中心也頒發感謝狀予寇頓、鄭永佳、莊文怡、第一保健(Healthfirst)、安森藍十字和藍盾基金會(Anthem Blue Cross and Blue Shield Foundation)、Senior Whole Health、城市保健(MetroPlus Health)與康寧醫療中心等機構。

寇頓表示，中心一直以來都在為社區做貢獻，積極發現問題並予以解決。中心發放節慶美食，承辦各種社會福利相關活動，是民眾與警察之間的橋樑，也是社區不可或缺的一部分。陳學理也致詞感謝中心為社區的付出。

市議員莊文怡則表示，羅博士「深藏不露」，是唯一代表紐約州長辦公室的指揮官(Commissioner)，可以將社區的聲音直達州層級。她也感謝中心共同創辦人吳燕珊，表示她對社區事務使命必達，她也承諾未來會在撥款上更加努力，讓中心能持續優質的服務。晚會除有舞團帶來的精彩表演外，也送出氣炸鍋與行李箱等好禮回饋與會民眾。

班森賀華人社區服務中心在布碌崙(布魯克林)舉辦九周年暨籌款晚會。(記者馬璿／攝影...
班森賀華人社區服務中心在布碌崙(布魯克林)舉辦九周年暨籌款晚會。(記者馬璿／攝影)

布碌崙 眾議員 紐約州

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