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抓獲華人超市竊賊 2華警獲表彰

記者胡聲橋／紐約報導
72分局華裔警察呂衛傑(左五)在警民會議上接受表彰。(72分局提供)
72分局華裔警察呂衛傑(左五)在警民會議上接受表彰。(72分局提供)

布碌崙(布魯克林)日落公園兩名華裔警察最近在8大道巡邏時，在一間華人超市逮捕了一名正在行竊的盜賊。這兩名華警為此在近日舉行的市警72分局警民會議上得到表彰，獲選為月度警員。

市警72分局轄區包括日落公園的8大道華人聚居區。根據警局報告，11月27日晚，警員呂衛傑(Michael Lui)和陳卓彬(Zhuobin Chen)按常規在8大道華社巡邏時接到警方發來的訊息，稱8大道4322號的一家華人超市發生了盜竊案。

他們火速趕到現場了解情況。當時有目擊者稱，他們看到一名竊賊進入了該超市。兩名華警很快確定了竊賊闖入商店的地方並發現了竊賊使用的工具。他們隨後召來其他警員。

因為這個超市正好位於十字路口，當另一批警員到場後，他們指示到場警員部署在超市周圍街口，阻止竊賊逃跑。警員們隨後進入超市內，很快發現了竊賊的行蹤，並將他們逮捕。

72分局本月警民會議上，這兩名華警被評為月度警員。72分局長蘇亞雷斯(Krystin Suarez)為他們頒獎，稱讚他們出警迅速，在現場比較複雜的情況下發揮了出色的領導能力，在轄區發揮了保護社區安全的作用。

在此次警民會上，局長蘇亞雷斯還向居民匯報，今年至今，該轄區重罪案減了2%，從1265宗減少至1240宗；搶劫、盜竊和刑事攻擊等案件都略有增加，但重竊和汽車盜竊案卻大幅減少，分別減少18%和16%。

布碌崙亞裔民安隊隊長柳寶枝在會議上表示，年關將近，和往年一樣，民安隊在農曆新年前後會與各分局加強合作，加強巡邏，確保8大道華裔居民過上一個歡樂安祥的新年。州眾議員鄭永佳也參加了這次警民會議。

8大道 華人超市 日落公園

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