無證客人數續減 達17個月最低 紐約再關25個遊民所

今年6月，超過100名各界人士在貝涅特機場抗議，呼籲立即關閉設施。 圖為貝涅特機場訪客中心。(取自國家公園服務官網)

市長亞當斯(Eric Adams)10日宣布，由於紐約無證客 人數已持續22周下降，並已降至17個多月來的最低水平，在今後兩個月，將關閉25個無證客庇護 所，其中包括備受爭議的布碌崙(布魯克林)貝涅特機場(Floyd Bennett Field)庇護所。

數據顯示，隨著聯邦政府執行新的邊境行政命令，新抵達紐約市的無證客人數有所減少。在2023年6月無證客高峰期，紐約市收留了超過6萬5000名無證客，目前紐約的無證客數量已降至不到5萬5000人。

本次計畫關閉的庇護所，包括布朗士一處；布碌崙四處，其中包括貝涅特機場；曼哈頓六處，主要位於中城和上城；皇后區四處，其中三處在甘迺迪機場(JFK)附近，一處在華人較多的長島市 (Long Island City)。貝涅特機場庇護所的無證客，將於明年1月15日、也就是總統宣誓就職的幾天前搬出這個庇護所，而所有其他的庇護所將於明年3月完全關閉。

布碌崙貝涅特機場庇護所自設立以來就備受爭議，受到兩方面的攻擊。庇護所附近的居民稱，無證客為他們的社區帶來了諸如入店行竊、乞討、詐騙和更多其他的違法活動。另一方面，人道援助機構則認為，無證客被安置在這樣的距離城市設施很遠的地方，無法得到有效的照顧，權益也無法得到保障，而且也發生過無證客遭當地居民攻擊的事件。