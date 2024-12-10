糧食券被盜突暴增 布碌崙民眾紛求助市議員

市議員莊文怡辦公室正在幫助糧食劵被盜用的居民。(記者胡聲橋╱攝影)

12月9日上午，布碌崙 (布鲁克林)市議員莊文怡(Susan Zhuang)的辦公室一開門，就發現門外等著好幾位尋求幫助的民眾，說自己的糧食券(SNAP)被盜用。整個上午，不斷有糧食劵被盜用者到莊文怡的辦公室來。據辦公室工作人員介紹，截止下午1時30分，共有22名糧食劵被盜用者前來求助。

莊文怡說，她的辦公室工作人員當天幾乎一直在處理糧食劵問題。她從來沒有遇到過這種情況。華婦司徒女士就是前來求助的受害者之一。司徒女士打印出來的糧食券使用紀錄顯示，12月6日0時，她的糧食卡充入292元，上午9時49分，她的糧食劵同時在曼哈頓 和布碌崙兩地被刷，在曼哈頓被刷268.05元，在布碌崙被刷167.05元。

當司徒女士第二天，也就是12月7日下午1時55分想要刷卡2.69元時，她的消費要求被拒絕，因為卡里沒錢了。司徒女士又接連用小金額刷了好幾次，都被拒絕，經查看帳戶，才發現自己糧食卡內的金額全部被盜刷了。司徒女士之前還特意關閉了糧食卡在外州和紐約市其他地方使用的功能，但沒想到還是中招了。另一位到莊文怡辦公室求助的葉先生說，他的糧食劵是11月30日被盜用了，竊賊一共盜用了900多元。

據莊文怡介紹，州眾議員寇頓(William Colton)的辦公室和班森賀猶太人社區中心(JCH)也有不少糧食劵被盜用的受害者前來求助。

位於布碌崙8大道 的紐約親子互助會多年來一直關注糧食卡被盜用現象，幫助8大道的華裔居民尋求賠償，並一直在向居民傳播如何保護好自己的糧食卡。親子互助會負責人黃妮可說，9日當天，共有大約40名受害者到互助會求助，她認為糧食劵被盜用又出現了高峰。

黃妮可說，最近兩三年來，每年的12月份都是糧食劵被盜用的高峰期。儘管如此，一天內共接待40多名受害者，這確實有點不同尋常。12月25日是糧食卡索賠的截止期，黃妮可說她不知道這是否與糧食卡被盜用激增相關。

莊文怡說，雖然他們一直在告訴糧食卡的使用者，平時要鎖住糧食卡，以防被盜，但因為每次使用糧食卡都要開鎖關鎖，比較麻煩，她不清楚是否老人都會使用這個功能。

記者還詢問了其他布碌崙其他兩家幫助居民處理糧食卡問題的社區機構，他們說當天前來求助的受害者是比往常要多一些，但這兩家都認為沒有達到增加數量驚人的程度。