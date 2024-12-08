亞美聯盟執行總監姚久安卸任 詹樂霞：盼續為亞裔發聲

劉醇逸(右)與曲怡文(左)共同為姚久安頒發了獎狀，表彰她的貢獻。(記者范航瑜╱攝影)

亞美聯盟(Asian American Federation, AAF)任職13年的執行總監姚久安(Jo-Ann Yoo)將於今年年底卸任。亞美聯盟6日晚在曼哈頓 為姚久安舉行歡送活動，州檢察長詹樂霞(Letitia James)、民選官員、民代及社區人士等上百人到場，回憶與姚久安一起為亞裔 維權的奮鬥日子。

州檢察長詹樂霞(Letitia James)在活動中表示，她和姚久安同為最早進入紐約法律領域的有色人種女性之一，並回憶與姚久安攜手，團結非洲裔及亞裔社區，共同為紐約的公平奮鬥。她告誡在場的年輕人：「如果你想成為一位敢於直面權力並說不的人，就需要尊重這個社區、需要接觸像姚久安這樣的人，並追隨她的腳步、向她學習。」

她笑言，社區還需要姚久安，要姚久安不可以真正退休，只能短暫休假，並期待她明年1月20日回到工作崗位，繼續奮鬥。

州參議員 劉醇逸表示，13年來，姚久安堅守崗位，致力於發展亞美聯盟。「當我們想到亞裔，就會想到亞美聯盟，因為它一直以來都是我們發聲的平台。」

他特別提到過去幾年亞裔社區面臨的仇恨犯罪挑戰，並感謝姚久安持續為亞裔群體發聲，「她讓我們記得，我們代表的是誰，以及我們的工作是什麼。」

劉醇逸與州參議員曲怡文共同為姚久安頒發了獎狀，表彰她的貢獻。

姚久安表示，卸任後希望迎接新的挑戰和機遇。她卸任後，亞美聯盟現任副總監Joo Han和Andrew Sta. Ana將共同代理總監職責，直至董事會確定新任總監人選。

姚久安2011年加入亞美聯盟，她回憶道，當時機構規模僅有三名員工和一間小會議室，如今已成為擁有30名員工的大型機構。亞美聯盟董事會主席金李(Kim Lee)表示，姚久安的領導使該機構從預算僅100萬元的非營利組織，成長為擁有2100萬元資產的重要機構。