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族裔數據細分法案 市議員提案

記者曹馨元╱紐約報導
亞裔美國兒童和家庭聯盟在市政廳公園集會，呼籲市議會全票通過「族裔數據細分修訂」提案。(記者曹馨元╱攝影)
亞裔美國兒童和家庭聯盟在市政廳公園集會，呼籲市議會全票通過「族裔數據細分修訂」提案。(記者曹馨元╱攝影)

皇后區市議員克里斯南(Shekar Krishnan)5日在市議會提案「族裔數據細分修訂(Data Disaggregation Revision)」，要求所有市立機構在收集人口統計資訊時，加入額外的種族和民族選項。議會開始前，亞裔美國兒童和家庭聯盟(CACF)在市政廳公園集會，呼籲市議會「全票通過」這一提案。

該提案由克里斯南提出，並由市議員奧賽(Chi Osse)、元在熙(Julie Won)、李琳達等聯名。克里斯南表示，亞裔是一個非常多元化的群體，如今卻被視為一個整體，「這會讓我們每個族群的獨特需求被忽略，使我們無法獲得資源」。元在熙也提出，亞太裔(AAPI)族群有非常不同的移民歷史，族群內不同民族的文化及面對的困難也不盡相同，「我的選區就包括了來自中東、北非、尼泊爾、西藏等地居民」。

CACF指出，族裔細分提案也針對西語裔等其他族群，但對於亞太裔尤為重要。亞太裔分支下如今包括了印度裔加勒比海人(Indo-Caribbeans)、中東人(Middle Easterners)、北非人(North Africans)、維吾爾裔美國人(Uyghur Americans)等等，但這些族群在紐約市目前的資料中並未被細分，導致他們特定的需求、文化「被隱形」。

CACF執行董事梁韶律(Vanessa Leung)表示，這項修訂提案是確保所有亞太裔社區成員獲得公平資源和政策的關鍵一步，也是第一步，「由於缺乏細分數據，亞太裔在醫保、教育等方面的種種需求沒有被看到」，希望這項法案能在今年年末前被「全票通過」。

亞裔 紐約市 皇后區

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