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堵車費低收折扣條件：年收入少於5萬

記者劉梓祁╱紐約報導

曼哈頓堵車費將於2025年1月5日開始實施，大都會運輸署(MTA)5日詳解針對低收人群的折扣。據了解，前一年度的聯邦調整後總收入(Federal Adjusted Gross Income)不超過5萬元、或已參加部分政府援助計畫的車主可享折扣。

本次會議由MTA華裔代表Charlie Zhen主持。他解釋，MTA已推出低收人群折扣方案(LIDP)，方案適用於高峰時段的乘用車，高峰時段指工作日上午5時至晚9時，以及周末的上午9時至晚9時。折扣在每月的第十次行程後開始生效，並適用於此後當月所有的高峰時段行程。

Charlie Zhen表示，參加LIDP，需滿足以下兩項條件之一：前一年度的聯邦調整後總收入不超過5萬元，或已參加包括補充營養援助計畫(SNAP)、婦女、嬰兒和兒童營養援助計畫(WIC)在內的政府援助計畫。

據介紹，申請人需提供最近一個納稅年度的IRS-1040表格、或納稅申報表紀錄及相應的W-2文件，政府援助計畫的證明文件，且所有文件上的申請人住址需保持一致。

Charlie Zhen強調，參加LIDP需擁有有效的紐約E-ZPass帳戶，若申請人已有帳戶，需確保帳戶內的車牌信息為最新。若車主尚未擁有紐約E-ZPass帳戶，需在申請LIDP前註冊。民眾可在MTA網站完成線上申請表。申請獲批後，符合條件的車輛在同月完成十次行程後，可享通行費的50%折扣。

Charlie Zhen還提到，居住在曼哈頓60街以南收費區域內的居民，若其紐約州調整後的總收入低於6萬元，可有資格申請等同於支付堵車費金額的稅收抵免。按流程，符合資格民眾需在IT-268表格中填報費用，並於2026年4月15日與所得稅申報表一同提交。

MTA 堵車費 曼哈頓

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