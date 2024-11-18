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中醫藥針灸健康日 法拉盛辦義診

記者尤昱程╱紐約報導
首屆「中醫藥針灸義診健康日」在法拉盛展開，超過30名中醫師投入活動。(記者尤昱程╱攝影)
首屆「中醫藥針灸義診健康日」在法拉盛展開，超過30名中醫師投入活動。(記者尤昱程╱攝影)

為提高社區健康意識，推廣中醫藥與針灸的健康理念，由紐約州執照針灸醫師聯合公會(UANYSLA)、亞美醫協慈善基金會及第一保健主辦，紐約中醫大學校友會協辦的「中醫藥針灸義診健康日」於17日在法拉盛舉行，吸引大批社區居民參加。

亞美醫協慈善基金會執行總監沈卉表示，此次活動旨在全面推動健康管理，結合中醫與西醫的優勢，以預防為主，治療為輔。她說，中醫的獨特之處在於能在無病時調理，並在生病時快速干預，特別適合於老年人群，幫助提升免疫力與身體能量。

紐約州執照針灸醫師聯合公會會長石鋼表示，針灸結合了治療與預防的雙重功能，特別對於焦慮症、失眠、胃病等病症有顯著療效。石鋼說，目前推動針灸全面納入醫保仍面臨文化認知和療效展示的挑戰，因此未來將收集更多有效病例，透過媒體與保險公司展示針灸的實際效果，以推動立法與保險覆蓋的進一步完善。

活動現場，有30多名中醫師穿著白袍為居民提供專業服務，包括中藥諮詢、針灸治療和養生調理。場地內設置了多個服務站，吸引了大批社區居民排隊等待諮詢，場面熱鬧非凡。不少參與者表示，通過針灸與問診，他們更深入了解了自己的健康需求，並希望能定期參加此類活動。

此外，現場還安排了三場健康講座，由資深中醫師分享針灸在慢性病管理、免疫力提升以及情緒調理方面的應用。第一保健副總裁吳燁祺表示，活動的核心理念在於推廣養生。她指出，中醫是對未來健康的一種投資，並提倡大眾透過長期的調理和保養來改善健康狀況。此外，她還提到，中醫針灸已逐漸被更多保險計畫納入覆蓋範圍，這是對中醫療效的肯定。

紐約州執照針灸醫師聯合公會會長石鋼在講座上向民眾科普醫療知識。(記者尤昱程╱攝影...
紐約州執照針灸醫師聯合公會會長石鋼在講座上向民眾科普醫療知識。(記者尤昱程╱攝影)
現場多名中醫師針對各種症狀向民眾提供義診。(記者尤昱程╱攝影)
現場多名中醫師針對各種症狀向民眾提供義診。(記者尤昱程╱攝影)

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