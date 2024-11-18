中醫藥針灸健康日 法拉盛辦義診

首屆「中醫藥針灸義診健康日」在法拉盛展開，超過30名中醫師投入活動。(記者尤昱程╱攝影)

為提高社區健康意識，推廣中醫藥與針灸的健康理念，由紐約州 執照針灸醫師聯合公會(UANYSLA)、亞美醫協慈善基金會及第一保健主辦，紐約中醫大學校友會協辦的「中醫藥針灸義診健康日」於17日在法拉盛舉行，吸引大批社區居民參加。

亞美醫協慈善基金會執行總監沈卉表示，此次活動旨在全面推動健康管理，結合中醫與西醫的優勢，以預防為主，治療為輔。她說，中醫的獨特之處在於能在無病時調理，並在生病時快速干預，特別適合於老年人群，幫助提升免疫力 與身體能量。

紐約州執照針灸醫師聯合公會會長石鋼表示，針灸結合了治療與預防的雙重功能，特別對於焦慮症、失眠、胃病等病症有顯著療效。石鋼說，目前推動針灸全面納入醫保仍面臨文化認知和療效展示的挑戰，因此未來將收集更多有效病例，透過媒體與保險 公司展示針灸的實際效果，以推動立法與保險覆蓋的進一步完善。

活動現場，有30多名中醫師穿著白袍為居民提供專業服務，包括中藥諮詢、針灸治療和養生調理。場地內設置了多個服務站，吸引了大批社區居民排隊等待諮詢，場面熱鬧非凡。不少參與者表示，通過針灸與問診，他們更深入了解了自己的健康需求，並希望能定期參加此類活動。