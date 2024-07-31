了解抑鬱症 華社辦3場心理健康講座

富康醫療(VNS Health)將聯合百康仁德醫生集團(Rendr)將聯合舉辦心理健康講座。(主辦方提供)

為應對亞裔 社區日益增長的心理健康 需求，富康醫療(VNS Health)宣布將聯合百康仁德醫生集團(Rendr)在法拉盛、華埠 以及日落公園舉辦三場心理健康講座，介紹抑鬱症如何診斷和治療。

抑鬱症是一種廣泛存在的嚴重心理健康疾病，全美約有13-15%的亞裔民眾正在與抑鬱症進行抗爭。百康仁德心理專科醫療總監陳劍平表示，抑鬱症對個人生活的各個方面都有深遠的負面影響，例如影響情緒健康，阻礙日常生活。

富康醫療多元化市場副總裁連雯珊表示，許多華人移民長期因為承受經濟壓力以及思鄉之苦而漸漸導致心理健康出現問題，然而礙於種種因素不敢說出口，才慢慢惡化成為抑鬱症。

連雯珊說，這三場心理健康講座將會涵蓋抑鬱症的症狀、診斷、治療、自我調節等話題，相信社區民眾在參與過後會有很多收穫，如果有發現問題，也能夠及早求助。

陳劍平說，儘管抑鬱症廣泛存在，但由於大家對這一疾病汙名化，並且缺乏正確認識，抑鬱症患者常常得不到治療。他說，抑鬱症是可以被治療的，而尋求幫助是康復之路的第一步。

第一場講座主題為「抑鬱症及心理干預」，將於31日(周三)上午10時，在富康醫療法拉盛社區中⼼舉辦，地址為39大道136-52號；第二場主題「關於抗抑鬱藥物的常見誤區」，將於8月5日(周一)上午10時，在富康醫療⽇落公園社區中⼼舉辦，地址為8⼤道5521號；第三場「抑鬱症和精神藥物管理」，將於9月25日(周三)上午10點半，在富康醫療華埠社區中⼼舉辦，地址為勿街7號。除了現場講座之外，民眾也可以通過Zoom或電話，同步收看或收聽講座。參與方式可致電咨詢，(212) 619-3072。