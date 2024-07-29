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熟食商驚爆李斯特菌汙染 召回肉製品

記者曹馨元 / 紐約報導
知名熟食供應商Boar's Head近日因李斯特菌問題召回了20萬磅肉類產品。(路透)
知名熟食供應商Boar's Head近日因李斯特菌問題召回了20萬磅肉類產品。(路透)

知名熟食供應商Boar's Head近日因李斯特菌(Listeria)問題召回了20萬磅肉類產品。據市衛生局官員建議，65歲以上的市民及孕婦在供應商下架完成前避免使用熟食肉品。

此前有報導稱，美國多州在7月中旬爆發與熟食肉品相關的李斯特菌感染疫情，主要集中在紐約、新澤西(New Jersey)和馬里蘭州(Maryland)。該疫情已在全國範圍內造成幾十人患病，並在新澤西與伊利諾州(Illinois)造成兩人死亡。

市衛生局表示，65歲以上及孕期人士特別容易受到李斯特菌的影響，症狀包括妊娠反應、發燒、肌肉疼痛、疲勞和頭痛。據了解，感染症狀通常出現於吃進遭到感染的食物後的第一周到第四周之間，但也可能吃到不潔食物的當天就發病，或者拖到食用後第七周才出現症狀。李斯特菌感染也是全美食物中毒致死率第三高的疾病。

市衛生局負責傳染病的副局長雷迪(Vasudha Reddy)表示，官方仍在清除Boar's Head有李斯特菌問題的肉品，這個過程還需要更多的時間。她建議高危人群避免食用熟食肉品，或確保在食用前將肉品加熱到華氏165度。

市衛生局建議消費者警惕肉汁可能造成的交叉污染，並建議市民在用餐用前注意徹底洗手，且避免將肉類在冰箱中存放過久。美國農業部(USDA)也提醒，購買了受影響產品的消費者應將其扔掉或退回商店同時清理冰箱，因為細菌會在低溫下生長並傳播到其他食物中。

聯邦農業部表示，Boar's Head是在馬裡蘭州的肝泥香腸(Liverwurst)抽檢時發現受李斯特菌污染實施召回的。Boar's Head召回了商店裡的所有肝泥香腸以及同一天加工的其他肉類，包括火腿、肉醬(Bolognas)、熏肉和薩拉米香腸，所有召回產品的賞味期限均早於8月30日。

疫情 新澤西 農業部

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