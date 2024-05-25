「房思琪的初戀樂園」英文版發行 譯者分享台灣性平成果

台灣知名文學作品「房思琪的初戀樂園」英文版開始在美問世，譯者Jenna Tang(圖左)與主編Alexa Frank在曼哈頓華埠參與首場發行座談會。(記者許君達／攝影)

在華語世界影響廣泛的小說「房思琪的初戀樂園」英文版在美國發行，曼哈頓華埠 的Yu&Me書店舉行了首場新書發布會上，英文版譯者Jenna Tang分享了她的翻譯經歷，並向美國讀者介紹了台灣近年在性別議題上取得的進步。

「房思琪的初戀樂園」由已故青年作家林奕含寫作，2017年在台灣出版。書中建構了一名未成年少女在自己老師的引誘與脅迫之下、受到性暴力侵害並迷失於成人世界的故事，故事本身雖是虛構，卻有自傳的色彩，並精準地指出了社會上存在的真實問題，而且作者從受害者視角出發，激起了強烈的共鳴。

本書在台灣出版後，引發了廣泛的社會討論，性別意識、性侵預防、受害者心理健康 以及性別平等等進步議題也隨之進入公眾視野，引發的迴響還遠及包括中國在內的亞洲多地。

Jenna Tang介紹，她與「房思琪的初戀樂園」原作者林奕含曾是校友，而她在來到美國後又發現，這部頗有意義的作品雖已有一些翻譯、甚至包括小眾的俄語版，但在讀者群體最為廣泛的英語世界竟然還是空白。Jenna Tang於是自行聯繫台灣的版權方，然後自己花費四年，將全書翻譯成英文。翻譯完畢後，她在美國給30多家出版社投稿，最終得到美國五大出版商之一的HarperCollins集團旗下出版社的青睞。

Jenna表示，「房思琪的初戀樂園」2017年在台灣出版時，當時的社會風氣與現在相比更加保守封閉，這樣一部直白反映社會「陰暗面」的作品可謂激起千層浪。而到了英文版問世的2024年，台灣已經成了全亞洲最進步的代表之一。七年間，台灣人見證了女性總統的執政、同性婚姻的合法化以及大規模的性別平權運動和反思等社會變革，有些進步甚至走到了美國前面。她希望用這樣一部作品所記錄的內容，向美國讀者更好地介紹台灣所取得的這些成就。

「房思琪的初戀樂園」的原作者林奕含在出版該書後不久便因心理創傷而不幸離世。Jenna Tang表示，原作中文功底深厚、大量引用了文言文和古詩句，而關於創傷經驗的內容還涉及不少隱私性，因此在已無法與作者親自交流的情況下，翻譯的難度大大增加。而在翻譯到這些段落時，她自己甚至也難免陷入作者的傷痛中難以自拔，需要與編輯進行大量的對話和討論才能緩解。

本書主編Alexa Frank表示，台灣政壇和文藝界去年發起的一系列MeToo運動令人印象深刻，她希望英文版「房思琪的初戀樂園」能引起更多的關注，幫助無論是在台灣還是在美國的性暴力受害者都能在安全友善的環境下勇敢發聲。