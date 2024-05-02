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仇恨犯罪愈演愈烈 紐約市府推系列課程 助公校生學習包容

記者許君達／紐約報導
亞當斯宣布推出新的仇恨犯罪相關系列課程。(市長辦公室提供)
亞當斯宣布推出新的仇恨犯罪相關系列課程。(市長辦公室提供)

紐約市亞當斯(Eric Adams)宣布，市府將推出「仇恨犯罪及其影響」系列課程，旨在向公校學生講授仇恨和偏見犯罪行為對個人和特定社區的影響，以及預防措施。

系列課程由紐約市預防仇恨犯罪辦公室(OPHC)和市教育局(DOE)與教育機構「直面歷史與我們自己」(Facing History & Ourselves)聯合開發，包括五節課，旨在培養學生對多元性的理解、培養批判性思維能力並建設一種公民參與程度較高的社區文化。通過學習，學生將通過研究，學會識別導致仇恨犯罪的動機和行為，並設計旨在促進包容和集體行動的應對方案。

課程的適用範圍為六至12年級的學生，並可在OPHC和「直面歷史與我們自己」的官方網站上免費獲取，該機構還將為公校教師提供培訓，以便更好地在學校中開展這項課程。

這一系列課程是因應當前社會愈發嚴重的戾氣和仇恨犯罪浪潮而推出的。亞當斯表示，紐約之所以偉大，正是因為廣泛的多元性，而在青少年群體中加強對於多樣性和包容性的重要性的教育，是「阻斷流入仇恨之海的眾多河流」的重要方法。

「直面歷史與我們自己」執行主任哈斯(Pam Haas)表示，偏執是導致仇恨的重要原因，而該機構近半個世紀以來的教育經驗表明，隨著學生對於多元性的知識和理解能力提高，他們會表現出更大的同理心，並與仇恨和偏執積極鬥爭。

仇恨犯罪 亞當斯 紐約市

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