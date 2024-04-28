宣揚台灣文化 「3月瘋媽祖」揭開序幕

大紐約區台灣同鄉會會長廖士敦向現場民眾介紹媽祖文化。(記者尤昱程╱攝影)

為推廣台灣文化，紐約華僑文教中心將在今年舉辦五場台灣文化工作坊，27日由大紐約區台灣同鄉會主講的「媽祖文化導覽活動」在皇后區法拉盛 揭開序幕；活動開始前，主講人大紐約區台灣同鄉會會長廖士敦在現場參拜媽祖，為民眾展示了最原汁原味的台灣祭祀文化。

廖士敦表示，此工作坊最主要是想要介紹台灣特有的「3月瘋媽祖」給華裔移民二代、三代以及美國主流社會；他說，媽祖在台灣是一個相當具代表性的文化，希望藉由此次機會，喚起更多人對於台灣文化的認同感。

活動現場，除了介紹媽祖的由來、廖士敦還分享了台灣廟會的表演和經驗，以及繞境文化，最後則由擲筊互動遊戲結束。

廖士敦說，5月將會以大紐約同鄉會名義，邀請台灣著名的媽祖廟率團到美國遶境，屆時總共會到三個城市，分別為5月14日到17日在舊金山，18到20日在休士頓 ，21到26日在紐約；在各個城市除了拜訪各僑團單位，也會舉行遶境活動，讓華人朋友體驗台灣的傳統民俗文化。

前休士頓台灣同鄉會會長陳逸玲表示，得知媽祖願意到休士頓的消息相當開心，希望讓休士頓主流、非主流的民眾都能認識台灣文化。

台灣文化工作坊第二場，將在5月11日(周六)下午1時30分接力登場，主題為客家藍染文化，有興趣的民眾可以至紐約僑教中心參加。