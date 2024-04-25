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新州國會議員戈特海默 質疑堵車費計算方式

記者劉梓祁╱紐約報導
新州國會議員戈特海默，要求MTA提供堵車費計算方法。(記者劉梓祁╱攝影)
新州國會議員戈特海默，要求MTA提供堵車費計算方法。(記者劉梓祁╱攝影)

經過多年討論及爭議，大都會運輸署(MTA)董事會已投票通過全國首個堵車費(Congestion Pricing)計畫，預計從6月起，對駛入曼哈頓60街以南車輛徵收費用；然而除多起法律訴訟外，有大量反對者質疑計費方式存在紕漏，其中新州國會眾議員戈特海默(Josh Gottheimer)24日也指當局未按要求暴露信息。

當日在下城MTA總部外，戈特海默表示此機構未能遵守「資訊自由法」(FOIA)的規定，在60日內提交自己所索要的費用計算方法詳解，且未有回應自己提交的30餘個與MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)的會面要求。

戈特海默指出，其辦公室在本年1月，向MTA提交了信息披露請求，要求提供任何包含數據、計算方式和郵件紀錄等堵車費相關文件。他認為，此信息屬於收費計畫制定的重要部分，因此「公眾有權知道」。

當天，戈特海默攜帶行李包和名片，前往MTA大樓要求會見負責人，要求獲得解釋堵車費的文件。儘管MTA同意其進入建築，但並未透露哪位代表將與之會面。戈特海默表示，目前所設的15元堵車費，將令往返新州和紐約市的通勤者每年額外支付4000元，且國會預計MTA將籌集34億元，超過原計畫所要求的三倍。

他還說，在使用納稅人數十億元的稅款後，MTA應當提供適當透明度，並解釋堵車費的計算方式，予聯邦立法者和公眾審查。戈特海默強調，此要求背後是對通勤者和非收費區空氣污染加重的「嚴重擔憂」。

目前，戈特海默正與新州國會議員基恩(Thomas Kean)、紐約國會議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)和勞勒(Michael Lawler)一同，向眾議院交通與基礎設施委員會發送信函，請求其正式索取關於堵車費計費方式的信息，並傳喚利博等MTA高層出席聽證會。

新州國會議員戈特海默，要求MTA提供堵車費計算方法。(記者劉梓祁／攝影)
新州國會議員戈特海默，要求MTA提供堵車費計算方法。(記者劉梓祁／攝影)

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