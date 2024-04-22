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母憂唐氏綜合症子女將來 盼社會伸援

記者高雲兒／紐約報導
患有唐氏綜合症的黄宇琳(右)說，「我想有份工作，因為媽媽老了，我想照顧她」。(記者高雲兒／攝影)
患有唐氏綜合症的黄宇琳(右)說，「我想有份工作，因為媽媽老了，我想照顧她」。(記者高雲兒／攝影)

最近一項由華人策劃協會(CPC)發起的調查，解釋了亞太裔特殊兒家庭缺乏足夠服務的原因，其中一項便是語言障礙，近90%的照顧者和60%特殊兒英語能力有限；而一些擁有特殊兒的家長，比如今年67歲的華裔家長黃志英，認為語言也在一定程度上阻止了特殊兒獨立生活和工作，他們渴望社會和政府能夠為特殊兒進行校園與社會的銜接，為孩子們在工作上的自立鋪平道路。

說起過去帶女兒的經歷，黃志英從不說辛苦。她和患有唐氏綜合症的女兒黃宇琳，在2012年來美，丈夫在同年去世，於是她一個人把女兒拉扯大，「我照顧她只能在她上學的時候出去做護理，好幾次又跑步又趕的士去接她放學，但還都遲到，有一次校車司機罵我，『你再不來，我就送到警察局』」。

所幸黃宇琳在學校很爭氣，生活自理方面井井有條，而且也擁有一定技能，可以在學校咖啡店工作，黃志英自豪地說，「她可以整理文件、整理房間、做家務，她都會做的」；目前，黃宇琳白天常常去成人日間護理中心，也多次和工作人員一起前往老人中心做義工，然而因為英語能力有限，黃宇琳無法獲得工作。

黃志英說，希望學校和社會可以做連結，讓像女兒這樣的特殊兒可以得到一定的英文培訓，「就是有一個專門的機構來培訓，因為學校是他們的指路人，學校可以給她推薦她能走的路，因為他們了解這些孩子的性格和技能」。黃志英說，自己因為英語能力有限，無法提供幫助，「我現在就是想操心我沒辦法，我沒有門路，找不到路」。

黃志英今年已67歲，去年體檢查出肝癌，當時已經將女兒都安排好，「我和他們說，如果我半身不遂不要救我，這裡一個負擔，那裡一個負擔，怎麼辦」；她唯一的擔憂，就是22歲的女兒黃宇琳，是否之後可以獲得一份工作並獨立生活，「我們這樣的家長，擔心的不是現在，而是怕將來，她能不能獨立的生活」。

看到老去的母親，黃宇琳說，「我想有份工作，因為媽媽老了，我想照顧她，但是我不會說英語，所以得不到工作機會，我懇求政府給我找一個適合我的工作」；有相同心願的黃志英說，「如果能在這些時間看到她獨立生活，我就可以放心老去」。

圖為黄宇琳，她渴望政府給予工作。(記者高雲兒／攝影)
圖為黄宇琳，她渴望政府給予工作。(記者高雲兒／攝影)

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