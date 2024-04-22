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近半亞太裔特殊兒家庭 缺乏支持

記者高雲兒／紐約報導
華人策劃協會(CPC)聯合專家學者，於去年年底針對亞太裔特殊兒家庭做調查，日前於法拉盛召開發布會。(記者高雲兒／攝影)
華人策劃協會(CPC)聯合專家學者，於去年年底針對亞太裔特殊兒家庭做調查，日前於法拉盛召開發布會。(記者高雲兒／攝影)

華人策劃協會(CPC)聯合專家學者，於去年年底針對亞太裔特殊兒家庭做調查，並於日前公布調查結果，發現有近一半亞太裔特殊兒家庭缺乏足夠支持，且缺乏信息、申請救助過程複雜、等待時間較長以及語言障礙是特殊兒家庭無法獲得足夠支持服務的原因；華策會表示，將會和相關機構以及民選官員做後續溝通，為特殊兒家庭給予更多的支持。

該調查由華策會特需家庭服務下的「倡導權利家庭」(Families Advocating for Individual Rights，簡稱FAIR)組織發起，並由其他專家學者和社區機構支持完成。FAIR是一個由特殊家長領導的小組，他們大多有發展障礙的特殊兒。

前FAIR成員、現華策會特需家庭服務主任范元靜說，他們在為這些家庭服務時，發現沒有辦法找到專門針對亞裔需求的調查數據，甚至在聯繫到專家學者後，被告知這樣的研究往往很難拿到撥款，「所以我們就是等不了了，我們想知道我們的需求是否是亞裔大眾的需求，我們就自己決定做調查」。

該調查於去年下半年進行，共收集了227份亞太裔照護者(caregiver)和特殊兒的回應，其中大部分都為華人，且有超過60%的照顧者住在皇后區，有76.4%照顧者有一個21歲以下的特殊兒，66.2%的特殊兒被診斷患有自閉症譜系障礙。且有近一半特殊兒，生活在年收入低於3萬5000元的家庭中，與之形成對比的是，只有16%的照護者全職上班。大多數接受調查的特殊兒都是學齡兒童，但只有一半的兒童接受學校基礎的特殊教育服務。

據悉，有48.9%的特殊兒報告未獲得所需的服務，無論是特殊兒還是照顧者群體，普遍都反映面臨語言和文化障礙，這些障礙因特殊兒支持服務的複雜性而加重，導致這些家庭缺乏足夠的支持；他們需要但未獲得的基本服務包括家庭護理、交通支援、由州發展性障礙人士辦公室(OPWDD)提供的協助以及公共福利等。而未能獲得這些服務的原因有四個，分別是缺乏信息、申請過程複雜、等待時間較長，以及語言障礙。

州發展性障礙人士辦公室等機構等也來到發布會現場，表示將根據這些數據做出後續服務的改進。范元靜說，華策會之後公布更多調查數據，並聯繫服務組織以及民選官員，進一步講述特殊兒家庭的需求。

調查結果發現，有近一半亞太裔特殊兒家庭缺乏足夠支持，且缺乏信息、申請過程複雜、等...
調查結果發現，有近一半亞太裔特殊兒家庭缺乏足夠支持，且缺乏信息、申請過程複雜、等待時間較長，以及語言障礙是特殊兒家庭無法獲得足夠支持服務的原因。(記者高雲兒／攝影)
華人策劃協會(CPC)聯合專家學者，於去年年底針對亞太裔特殊兒家庭做調查，並在1...
華人策劃協會(CPC)聯合專家學者，於去年年底針對亞太裔特殊兒家庭做調查，並在18日於法拉盛召開發布會。(記者高雲兒／攝影)

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