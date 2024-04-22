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公務員車禍賠償金額創新高

記者范航瑜／紐約報導
2023財年中，因市府員工造成的車禍索賠事件數量和賠償金額均創歷史新高。(記者范航瑜／攝影)
2023財年中，因市府員工造成的車禍索賠事件數量和賠償金額均創歷史新高。(記者范航瑜／攝影)

紐約市主計長蘭德(Brad Lander)辦公室日前發布報告顯示，2023財年中，因市府員工造成的車禍索賠事件數量和賠償金額均創歷史新高。在該財年內，涉及市府車輛的事故索賠數量增加了14%，達到1693起，這是自2000年以來的最高記錄，超過1億7000萬元索賠金額最終讓納稅人承擔。

這份由蘭德辦公室發布的「年度索賠報告」(Annual Claims Reporrt)指出。在總共14億5000萬元的賠償中，車禍個人傷害索賠占據了最大比重，是市政府賠付中最昂貴的一類。從2022年7月1日至2023年6月30日，市府員工的車禍事故個人傷害賠償總額達到了1億7370萬元，相較於上一財年的1億4110萬元增長了23%。此外，民權索賠也是一個重要的開支項，上一財年這一類別的賠付成本為1億4540萬元，涉及1450起索賠。

蘭德辦公室的審計員對這一趨勢表示擔憂，並強調個人傷害機動車賠付自2015財年以來一直在持續上漲，總額已增加了158%。報告還強調，2023財年是個人傷害機動車索賠和解金額連續第七個財年超過1億元。

此外，報告還指出，遭索賠最多的市政部門分別是市清潔局(DSNY)、市消防局(FDNY)和市警察局(NYPD)。市警察局的賠償金額共計2億6670萬元，比上一財年增長了12%。

蘭德利用年度索賠報告的機會，呼籲市府部門採取更為安全的舉措，以減少未來賠付成本。去年的報告提出了包括實施新的車隊安全措施、縮小市政車隊的規模大小、改善街道設計、以及加強對市政司機和機構的問責在內的多項建議。

蘭德表示，這些建議的實施已經開始取得成效，尤其是負責監督「零死亡願景」(Vision Zero)行動的機構，例如市交通局(DOT)，在減少員工事故方面已經初見成效。

紐約市

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