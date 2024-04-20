振興華埠健康日 4╱25怡東商場舉辦

由亞美醫師協會、紐約東華協會、華埠共同發展機構聯合舉辦的「振興華埠健康日」，定於4月25日在曼哈頓華埠的怡東商場舉行。(記者顏潔恩╱攝影)

由亞美醫師協會、紐約東華協會、華埠 共同發展機構聯合舉辦的「振興華埠健康日」(Chinatown Health & Wellness Fair)，定於4月25日(周四)在曼哈頓 華埠的怡東商場舉行，屆時超過30個醫療、保健機構將提供重要的相關資訊，且提供免費篩檢，呼籲有需要的民眾踴躍出席，把握難得的機會。

主辦方和各機構代表在19日的記者會中表示，除將最新的健保資訊帶給民眾外，也希望藉此機會在華埠舉辦更多活動，振興當地的經濟發展；以怡東商場為例，90年代非常繁榮，幾乎是人走在街上水泄不通的程度，也是很多醫療保險 公司的起源地，卻很可惜在新冠疫情後，看到這麼多商家結束營業。

紐約東華協會主席于金山表示，希望華埠可以重新繁榮起來，因此將充分利用怡東商場閒置的空間，用來舉辦公益活動，這將是一個開始而已；儘管過去辦過健康日活動，但近年來受到各種因素的影響沒有舉行，如今健康日再度回歸，能為華人民眾提供實際幫助感到很欣慰。

「只有健康才是王道，沒有健康什麼都做不了」，亞美醫師協會公關總監黃雪莉呼籲民眾前來利用這些資源，提高華社的生活質量和健康水平；她也感謝這次各機構的傾力相挺下，特別是華埠共同發展機構，屆時將提供現場的整潔服務、擺放桌椅和設施等，協助活動順利進行。

「振興華埠健康日」將於25日(周四)早上10時，在怡東商場舉行，地址是曼哈頓東百老匯88號；該活動集結包括醫療、保險、法律、市府機構、非營利機構等超過30個組織的參與，提供免費資訊，有興趣的民眾不要錯過。