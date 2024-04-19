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小企業局辦講座 助華人移民創業

記者高雲兒╱紐約報導
為了幫助更多的華人移民進行創業，法拉盛圖書館與美國聯邦小企業局將聯合舉辦企業成功講座系列。(記者高雲兒／攝影)
為了幫助更多的華人移民進行創業，法拉盛圖書館與美國聯邦小企業局將聯合舉辦企業成功講座系列。(記者高雲兒／攝影)

為了幫助更多的華人移民創業，法拉盛圖書館與美國聯邦小企業局將聯合舉辦企業成功講座系列，旨在為小商家和初創企業提供經商方面的幫助和建議。該系列將提供十場主題不同的講座，預計持續到年底，有意者可直接前往法拉盛圖書館或者在線上參加。

法拉盛圖書館館長曾陽說，法拉盛是紐約市區近來高速發展的商業中心，而其中大多數都是小商家，小商家中也有很多是不清楚經商規則的移民，因此特別舉行一系列不同主題的講座活動，為小商家進行宣傳和科普。

聯邦小企業局紐約區經濟發展專員郭曼麗表示，為了讓更多小商家獲得幫助，他們已經主持過多場講座，其中就包括從2015年開始的迷你MBA課程「T.H.R.I.V.E.新興領導人」(T.H.R.I.V.E. Emerging Leaders Reimagined)，該課程為有一定基礎的商家提供進階課程，安康寧大藥房的業者之一徐延飛和金鷹成人日間護理中心負責人廖Vivian就曾參加這門課程。

徐延飛表示，他在2017年參加，之前沒有相關基礎，之後在七個月的過程中，學到財務、營銷、人力資源以及供應鏈等多方面的知識，同時還有機會認識不同行業的校友，並在疫情期間一起為社區的防疫做出努力；廖Vivian則於2018年參加該課程，當時的她在財務上有些需要請教的問題，後來在課程中有受益頗多，「作為商家感覺很被照顧，就是當你慌亂，或者不確定的時候，就可請教他們」。

郭曼麗表示，這樣的課程不只提供訓練和知識，最重要可以在這個社交平台，認識更多行業內外人士；她說，不同於此前的進階課程，本次將於5月，新推出企業成功系列講座，並面向所有初創或者想要創業的人士。

每場講座主題不同，且分中英兩場，有興趣者可來到線下交流，地址為圖書館地下一層會議室，也可選擇參加線上 Zoom會議，英文講座鏈接：queenslib.org/3TSVq94，中文講座鏈接為queenslib.org/43AtRV0。

講座日期為5月16日、6月13日、7月11日、7月25日、8月22日、10月3日、10月17日、10月31日、11月14日、12月12日。英文講座時間為12時30分到1時30分，中文講座時間為下午2時到3時。

法拉盛 圖書館 移民

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